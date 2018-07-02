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"Я дуже радий за неї": колишній гравець "Динамо" прокоментував перемогу Росії на матчі ЧС

STYLERLIFE        02.07.2018 - 10:34
Фото: Олександр Алієв (wikipedia.org/Алиев,_Александр_Александрович)
Фото: Олександр Алієв (wikipedia.org/Алиев,_Александр_Александрович)

Футболіст побажав пройти Росії як можна далі

Екс-гравець київського "Динамо", московського "Локомотива" і збірної України Олександр Алієв розповів, чому вболіває за Росію на ЧС 2018 і побажав їй пройти в мундіалі якомога далі. Про це футболіст повідомив в ефірі YouTube-каналу Football Hub.

"Сьогодні Росія показала, що вона вміє грати у футбол. Я дуже радий за неї", - сказав Алієв.

Також він додав, що вболіває за гарний футбол і, звичайно, за Росію, тому хоче, щоб вона пройшла на ЧС як можна далі.

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"Іспанія контролювала м'яч, але пас заради пасу... Такий футбол вже давно пройшов. Найголовніше у футболі – забити гол. Але у іспанців не вийшло забити – зіграли 1:1, серія пенальті вже лотерея", - аналізуючи матч 1/8 фіналу Росія-Іспанія розповів футболіст. І додав: "Хочу, щоб Росія пройшла якомога далі. Звичайно, буду продовжувати далі вболівати за Росію", - висловився в ефірі Алієв.

Нагадаємо, збірна Росії вийшла в чвертьфінал ЧС 2018 після перемоги над Іспанією в серії пенальті.

Раніше Styler повідомляв про те, що поэта-українофоба не можуть поховати з-за ЧС-2018.

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Теги: чм 2018, футболіст, Россия, Испания
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