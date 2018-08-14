Скандальний екс-гравець збірної України розповів, чий Крим

Фото: Олександр Алієв (ffternopil.com)

Гравець відзначив, що не цікавиться політикою

Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв, який раніше зізнався, що був "в захваті" від гри збірної Росії на ЧС-2018, висловив свою думку про оккупапцию Криму. Про це передає Sport.ua.

"Чий Крим? Якщо він належав Україні, то він - український", - сказав 33-річний гравець. Він додав, що ніколи не цікавився політикою.

"Я в політику ніколи не ліз, не лізу і не хочу лізти. От і все", - говорить футболіст.

Додамо, що Алієв має український і російський паспорти.

Алієв до 2012 року був гравцем київського "Динамо". Але пізніше його футбольна кар'єра пішла на спад, супроводжуючись постійними скандалами і п'яними витівками.

16 березня 2018 року він став головним тренером аматорського клубу "Хмельницький". 30 квітня зіграв за команду в ролі граючого тренера. Відзначився гольовою передачею завдяки якій його команда і виграла.13 червня 2018 року покинув клуб.

На даний момент Олександр виступає на аматорському рівні, захищаючи кольори "Меліоратора" з Бучі.

Раніше Олександр Алієв розповів, чому вболівав за Росію на ЧС 2018.

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