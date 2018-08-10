"Греция - любовь моя": Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха

STYLER Звёзды 10.08.2018 - 07:46
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha) Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Популярная телеведущая поделилась кадрами с отпуска

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась покорять Грецию. Звезда посетила Афины, острова Мони и Эгина, города Коринф, Дельфы, Галаксидион. 

Яркие фото из путешествия Осадчая опубликовала на странице в Instagram.

"Греция - любовь моя! А вы на каникулах, или только собираетесь?" - обратилась ведущая к подписчикам в соцсети. 

&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха

В Греции Осадчая устроила "туристический забег" по важным историческим памяткам архитектуры. Поклонники телеведущей остались в восторге от ее красочных снимков с путешествия. 

&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
&quot;Греция - любовь моя&quot;: Катя Осадчая впечатлила красочными фото с отдыха
 

Фото: Катя Осадчая поделилась снимками с отдыха в Греции (instagram.com/kosadcha)

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Напомним, Горбунов и Осадчая заинтриговали соцсеть совместным "свадебным" фото. Пара воспитывает сына Ивана, которому в июле исполнилось 1 год и 5 месяцев.

Ранее Катя Осадчая восхитила поклонников роскошным платьем-вышиванкой.

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Теги:  отдых,  Катя Осадчая