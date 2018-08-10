"Хамство - вещь вседозволенная": Фреймут решила бороться с хейтерами лично

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая намерена дать отпор хамству в сети

Известная украинская ведущая и знаменитый "ревизор" Ольга Фреймут недавно анонсировала выход своего нового шоу "Оля", в котором разыскивает свои хейтеров. Она решила лично бороться со своими обидчиками и рассказала о новом проекте. Об этом звезда сообщила в интервью kp.ua.

"Рубрику о хейтерах придумала я. Даже попросила юристов ее запатентовать. Я верю в этот формат. Нигде в мире такого нет. И не все ее восприняли сначала", - отметила Фреймут.

Ведущая поблагодарила режиссера-продюсера Олега Боднарчука и Анну Жижу, которая нашла первого хейтера. По словам звезды, именно они помогли ей осуществить задуманное.

"У нас сейчас хамство - вещь вседозволенная. В глаза мы не можем сказать человеку, что о нем думаем. А за глаза, в интернете, можем писать все что хотим, нарушая любую этику. Поэтому я верю, что у этой рубрики есть большое будущее", - подчеркнула звезда.

Она также ответила на вопрос о том, как справляется со своими хейтерами.

"Никак. У меня их много. Вот шла я к вам, наклонилась, чтобы в сумочке взять ключи, и слышу голоса: "Щось Коныка (Конык - девичья фамилия Фреймут - ред.) давно в нас не було, отої Фреймут". Поднимаю глаза - идут двое мужчин в камуфляже и заходят в ваши двери. Почему Коныка? В детстве я была Коныком. Потом была Фреймут, теперь я Локотко", - рассказала она.

"Но люди настолько хорошо знают мою биографию, что это не может не радовать. И то, что якобы должно меня обидеть, наоборот, вызывает искреннее удивление и радость. Я благодарна людям за то, что обо мне не забывают", - отметила ведущая.

По ее словам, независимо от обстоятельств, она вряд ли могла бы сама стать хейтером.

"Я даже не представляю, как можно за­йти к человеку на страницу, на его собственную грядку, что-то гадкое ему написать и сбежать. Это подленько. Меня по-другому воспитывали", - отметила Фреймут.

Видео: Ольга Фреймут и Олег Боднарчук рассказали о новом проекте "ОЛЯ" (YouTube/Пресс-центр газеты КП в Украине)

Напомним, недавно телеведущая проведала своих хейтеров. Фреймут пришла на рабочее место одной из девушек в аптеку и спросила, правда ли то, что та считает ее "конченной".

Кстати, Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.

Ранее Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.

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