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Что известно о погибшем хореографе Николае Бойченко

STYLERЗвёзды        02.06.2018 - 17:16
Фото: (facebook.com/nikolay.boychenko)
Фото: (facebook.com/nikolay.boychenko)

Николай Бойченко в детстве мечтал быть актером

Недавно в социальной сети Facebook появились сведения о смерти молодого украинского режиссера и хореографа Николая Бойченко. Артист умер в возрасте 32 лет, 1 июня 2018 года. Styler собрал самые интересные факты из его биографии.

Николай Бойченко родился 23 мая 1986 года в Севастополе. Отец его был военнослужащим, а мать медсестрой. С раннего детства будущий хореограф проявлял необычайный талант в создании представлений. Так, будучи в совсем юном возрасте он ставил различные представления для гостей вместе с тремя сестрами и братом.

Во многочисленных интервью Бойченко признавался, что с самого детства мечтал быть актером и даже пробовал свои силы в севастопольском Театре юного зрителя. Также принимал активное участие в общественной жизни города, был председателем организации "Юные севастопольцы".

После переезда в Киев в 2004 году двери перед артистом открываться не стремились. В интервью он рассказывал, что все кастинги были безуспешными. Причиной тому стали отсутствие навыков в хореографии, а также маленький рост.

"Причин было много! Но Наполеон внутри меня не мог просто так угомониться! Я начал по ночам танцевать в ночных клубах, причем подходил к этому делу со всей фантазией, изобретательностью и очень даже серьезно. В принципе, я до сих пор считаю, что не сцена красит артиста, а артист – сцену!" — рассказывал режиссер-постановщик в интервью телеканалу СТБ.

 

Фото: (facebook.com/nikolay.boychenko)

Спустя год танцев на дискотеке Бойченко стали замечать и реагировать как на хорошего танцора. В этот момент он задумался о создании собственного танцевального коллектива.

"Я решил создать коллектив единомышленников, людей, которые вопреки всем нормам и стандартам продолжают мечтать и действовать!" – добавил он.

Спустя какое-то время Бойченко основал танцевальный проект "D'arts". Параллельно стал заниматься созданием дизайнерских коллекций для сценических образов коллектива.

Через два года после основания коллектива, в 2008 году он принял участие в проекте "Танцы без правил", где занял 3 место. Через год его взяли в Национальное талант-шоу "Танцуют все!" на СТБ, где попал в 20-ку лучших танцоров Украины.

С февраля 2009 года стал работать на телевидении в "Прогнозе погоды" на СТБ.

Спустя 3 года после участия в национальном талант-шоу "Танцуют все" он вернулся в на ту же сцену. Его партнершей стала Даша Маликова.

Напомним, что друзья и родственники сообщили о смерти артиста в социальных сетях. Об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: хореография, Танцуют все, умер
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