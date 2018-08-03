"Кто угадает?": Зеленский озадачил фанатов новой фотографией

Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Поклонники не смогли ответить на вопрос шоумена

Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский, который сейчас активно снимается в новой комедии "Я, ты, он, она", озадачил своих поклонников снимком со съемочной площадки, который опубликован на странице me_you_he_she_movie в Instagram.

На фотографии изображен кадр из фильма, где главный герой участвует в боксерском поединке с самим собой. Поклонникам предложили угадать, кто из двух актеров на фото – Владимир Зеленский, а кто его дублер.

"Кто угадает, где настоящий Владимир Зеленский, а где дублер, замаскированный под Вову?", - так подписана фотография.

Скриншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Мнения фанов кардинально разделились. Часть подписчиков утверждает, что шоумен – это тот, кто стоит справа и держит рукой за шею своего противника, а еще часть уверена, что Зеленский – это тот, кто находится слева.

Скриншот комментариев (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Также была опубликована еще одна фотография со съемок. Владимир Зеленский вместе со своей партнершей по фильму, сидит на обочине, на раскладных стульях и в домашней одежде.

"Обычный вечер нашей безумной пары", - так подписан этот снимок.

Скриншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)

А еще один снимок, который вызвал бурю эмоций у поклонников, опубликовали на официальной странице "95 квартал" в Instagram.

Там изображен Зеленский в автомобиле. Больше всего фанатов поразили усы актера.

"Не садитесь в машину к незнакомым дальнобойщикам, можете недосчитаться усов!" - посоветовал Владимир Зеленский.

Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)

Поклонники пришли в восторг от усов шоумена и начали шутить, что он похож на Боярского.

"Получается, что дальнобойщики - лучший способ депиляции?", "На Боярского похож", "Какой смешной", - написали фанаты.

Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)

"А если усов нет? То чего можно не досчитаться?", "Фюрер! в хорошем смысле этого слова!", - пошутили поклонники.

Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)

Кстати, ранее мы писали о том, что на съемках у Зеленского появился знаменитый певец.

А также рассказывали о том, что Зеленский похвастался раритетным автомобилем

Видео: РБК-Украина