"Кто угадает?": Зеленский озадачил фанатов новой фотографией

Поклонники не смогли ответить на вопрос шоумена
Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский, который сейчас активно снимается в новой комедии "Я, ты, он, она", озадачил своих поклонников снимком со съемочной площадки, который опубликован на странице me_you_he_she_movie в Instagram.
На фотографии изображен кадр из фильма, где главный герой участвует в боксерском поединке с самим собой. Поклонникам предложили угадать, кто из двух актеров на фото – Владимир Зеленский, а кто его дублер.
"Кто угадает, где настоящий Владимир Зеленский, а где дублер, замаскированный под Вову?", - так подписана фотография.
Скриншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)
Мнения фанов кардинально разделились. Часть подписчиков утверждает, что шоумен – это тот, кто стоит справа и держит рукой за шею своего противника, а еще часть уверена, что Зеленский – это тот, кто находится слева.
Скриншот комментариев (instagram.com/me_you_he_she_movie)
Также была опубликована еще одна фотография со съемок. Владимир Зеленский вместе со своей партнершей по фильму, сидит на обочине, на раскладных стульях и в домашней одежде.
"Обычный вечер нашей безумной пары", - так подписан этот снимок.
Скриншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)
А еще один снимок, который вызвал бурю эмоций у поклонников, опубликовали на официальной странице "95 квартал" в Instagram.
Там изображен Зеленский в автомобиле. Больше всего фанатов поразили усы актера.
"Не садитесь в машину к незнакомым дальнобойщикам, можете недосчитаться усов!" - посоветовал Владимир Зеленский.
Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)
Поклонники пришли в восторг от усов шоумена и начали шутить, что он похож на Боярского.
"Получается, что дальнобойщики - лучший способ депиляции?", "На Боярского похож", "Какой смешной", - написали фанаты.
Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)
"А если усов нет? То чего можно не досчитаться?", "Фюрер! в хорошем смысле этого слова!", - пошутили поклонники.
Скриншот фото (instagram.com/kvartal95official)
Кстати, ранее мы писали о том, что на съемках у Зеленского появился знаменитый певец.
А также рассказывали о том, что Зеленский похвастался раритетным автомобилем
Видео: РБК-Украина