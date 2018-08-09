"Квартал 95" даст бесплатный концерт в Северодонецке

Квартал 95 (фото: пресс-служба)

Концерт будет приурочен ко Дню Независимости

Отметить День Независимости на востоке Украины, где каждый день украинкие бойцы борются за свободу и суверенитет нашей страны, актеры студии "Квартал 95" планировали давно. У коллектива уже сложилась традиция – отмечать главные государственные праздники вместе со своими зрителями под открытым небом. В прошлом году в День Независимости артисты выступали на главной площади Краматорска. Тогда посмотреть бесплатный концерт собралось более 50 000 человек: жители Краматорска и других прифронтовых городов – Славянска, Лозовой, Святогорска, Бахмута, Талаковки и других.

В этом году команда "Квартала" отправляется с бесплатным концертом в Северодонецк, чтобы как можно больше жителей Востока смогли отметить этот праздник с улыбками и смехом.

По случаю Дня Независимости у коллектива запланирован концертный тур по городам Украины. А 24 августа в Сумской области в селе Подопригоры пройдет масштабный бесплатный фестиваль Kvartal Fest, который в прошлом году собрал более 150 000 зрителей. И уже на следующий день актеры отправляются в Луганскую область, где на главной площади Северодонецка дадут концерт для жителей Востока.

Ребята выступят в полном составе на главной сцене города в рамках торжественного мероприятия "Благословенні будьмо і єдині!". Артисты представят свою самую хитовую программу, любимые миллионами зрителей номера. Кроме того, состоятся премьеры совсем новых миниатюр, которые еще не показывали по ТВ. Также зрители услышат полюбившиеся песни, которые уже успели стать народными хитами. Трогательные тексты и глубокий смысл не могут оставить равнодушным ни одного украинца.

Концерт пройдет при поддержке главы Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

Концерт в Северодонецке смогут посетить все желающие. На праздник уже приглашены военные, волонтеры, воспитанники детских домов.

Концерт пройдет 25 августа, начало в 19:00, город Северодонецк, площадь Победы.

Ранее актеры студии "Квартал 95" выступили для бойцов на территории одной из воинских частей.

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