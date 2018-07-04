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Стартовали съемки новой комедии от студии "Квартал 95": Зеленский научит, как сохранить семью

STYLERКино        04.07.2018 - 19:41
Фото: Съемки (Майя Максимова)
Фото: Съемки (Майя Максимова)

Эта картина станет юбилейной, десятой по счету

Под Киевом стартовали съемки нового полнометражного фильма студии "Квартал 95" - "Я, ты, он, она". По традиции в первый съемочный день после первого отснятого кадра режиссер вместе с членами группы разбили на счастье тарелку. 

 

Фото: Майя Максимова

К слову, эта 10-я, юбилейная по счету полнометражная картина производства студии "Квартал 95". В центре новой комедии – супружеская пара (Владимир Зеленский и Анастасия Короткая), которая переживает кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, некогда влюбленные оказываются перед сложным выбором. Судья им дает время на примирение, а также возможность, наконец, исполнить желания друг друга, которых раньше они боялись или стеснялись, находясь в браке. 

Фото: Майя Максимова

"Союзы бывают разные, и не всегда отношения заканчиваются хэппи-эндом. Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты испробованы", - рассказывает Владимир Зеленский.

Напомним, эта первая картина, в которой лидер студии "Квартал 95" выступает в качестве режиссера-постановщика. Вместе с ним ответственность за проект делит американец Дэвид Додсон, работающий в Голливуде. 

"Мне давно хотелось попробовать себя в роли режиссера, а с Дэвидом мы работали над картиной "Восемь первых свиданий", знаем друг друга около 10 лет, поэтому я ему очень доверяю. В нашей новой комедии он будет занимается визуальным наполнением, я же ответственен больше за актерскую составляющую", – говорит Зеленский.

Также в картине снимаются Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко и другие. Локации запланированы в Киеве и во Львове.

"Я, ты, он, она"  – первая лента производства студии "Квартала 95", которую снимают при поддержке Госкино Украины. 

"Я благодарен Госкино за то, что они поддержали наш проект. Мы бы и так снимали эту картину, но с их помощью мы сможем сделать более качественное кино. Главная же наша цель - чтобы украинские фильмы выглядели не хуже голливудских, и я надеюсь, наша новая картина это продемонстрирует", – говорит Владимир Зеленский.

Прокат фильма в кинотеатрах Украины стартует 27 декабря 2018 года.

Кстати, Зеленский сообщил о начале съемок новой комедии.

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Теги: квартал 95, зеленский, Владимир Зеленский
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