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Стартували зйомки нової комедії від студії "Квартал 95": Зеленський навчить, як зберегти сім'ю

STYLERКіно        04.07.2018 - 19:41
Фото: Зйомки (Майя Максимова)
Фото: Зйомки (Майя Максимова)

Ця картина стане ювілейною, десятою

Під Києвом стартували зйомки нового повнометражного фільму студії "Квартал 95" - "Я, ти, він, вона". За традицією в перший знімальний день після першого відзнятого кадру режисер разом з членами групи розбили на щастя тарілку.

 
 

Фото: Майя Максимова

До речі, ця 10-а, ювілейна по рахунку повнометражна картина виробництва студії "Квартал 95". У центрі нової комедії – подружня пара (Володимир Зеленський і Анастасія Коротка), яка переживає кризу сімейного життя. Вже подавши заяву на розлучення, колись закохані опиняються перед складним вибором. Суддя їм дає час на примирення, а також можливість, нарешті, виконати бажання один одного, яких раніше вони боялися або соромилися, перебуваючи у шлюбі.

Фото: Майя Максимова

"Союзи бувають різні, і не завжди стосунки закінчуються хепі-ендом. Наша історія про те, як можна спробувати врятувати свою сім'ю, коли, здавалося б, всі варіанти випробувані", - розповідає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ця перша картина, в якій лідер студії "Квартал 95" виступає в якості режисера-постановника. Разом з ним відповідальність за проект ділить американець Девід Додсон, що працює в Голлівуді.

"Мені давно хотілося спробувати себе в ролі режисера, а з Девідом ми працювали над картиною "Вісім перших побачень", знаємо один одного близько 10 років, тому я йому дуже довіряю. У нашій новій комедії він займається візуальним наповненням, я ж відповідальний більше за акторську складову", – каже Зеленський.

Також в картині знімаються Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Тамара Яценко та інші. Локації заплановані в Києві і у Львові.

"Я, ти, він, вона" – перша стрічка виробництва студії "Кварталу 95", яку знімають за підтримки Держкіно України.

"Я вдячний Держкіно за те, що вони підтримали наш проект. Ми б і так знімали цю картину, але з їх допомогою ми зможемо зробити більш якісне кіно. Головна ж наша мета - щоб українські фільми виглядали не гірше голлівудських, і я сподіваюся, наша нова картина це продемонструє", – говорить Володимир Зеленський.

Прокат фільму в кінотеатрах України стартує 27 грудня 2018 року.

До речі, Зеленський повідомив про початок зйомок нової комедії.

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Теги: квартал 95, зеленский, Володимир Зеленський
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