Парад на День Независимости: появилось яркое видео тренировки Национальной гвардии

Фото: РБК-Украина

По центру Киева пройдут 4,5 тысячи военнослужащих

Бойцы Национальной гвардии и другие силовые структуры готовятся к военному параду ко Дню Независимости Украины, который состоится в пятницу, 24 августа, на главной улице Киева - Крещатике. На странице Министерства внутренних дел в соцсети Facebook появилось яркое видео подготовки.

"Вчера на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась тренировка 4500 военнослужащих Нацгвардии и других силовых структур Украины к военному параду ко Дню Независимости нашего государства", - сообщили в МВД.

Видео: Подготовка к военному параду (facebook.com/mvs.gov.ua)

Всего по центру столицы пройдет 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, которые выполняют задания по охране и обороне нашего государства.

Напомним, в пятницу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. 27 лет назад - 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым, демократическим государством и вынесла "Акт провозглашения независимости Украины" на подтверждение всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года.

Также стоит отметить, что 23 августа празднуется еще один важный государственный праздник - День украинского флага.

Ранее эксперт рассказал о необходимости военного парада на День Независимости.

Кстати, на параде ко Дню Независимости представят более 200 единиц военной техники.

Стоит отметить, что 24 августа 2018 года – официальный выходной в честь государственного праздника. Читайте на Styler, какие праздники ждут украинцев в последнем месяце лета.

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