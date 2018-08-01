"Зрительный эффект": эксперт рассказал о необходимости военного парада на День Независимости

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Также эксперт поделился размышлениями о техническом состоянии украинской армии

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский объяснил, почему необходимо проводить военный парад на День Независимости, а также рассказал, какими военными разработками может похвастаться Украина. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, военный парад нужен для того, чтобы создавать "зрительный эффект".

"Парад – это такое шоу. На нем необходимо показывать то, что на самом деле смотрится. Если просто прогнать какой-то закрытый грузовик и рассказать, что там лежат какие-то припасы, которых раньше не было, а теперь появились – это особого эффекта иметь не будет. Надо чтобы люди видели. Это новые танки, новые бронированные машины, новые БТРы. Тут пофантазировать можно много", - говорит эксперт.

Николай говорит, что Украина имеет достаточно много новых разработок, которыми интересуются за границей в том числе, но эта техника еще не поступила на вооружение наших войск.

"Они все (военные разработки) находятся на уровне или изобретения (это в основном касается частных предприятий), или проведения испытаний – до принятия на вооружение или сразу после принятия на вооружение. Но это не серийное производство", - отмечает Сунгуровский.

Тем не менее, есть и положительные тенденции в развитии украинской армии.

"Вести речь о том, что армия получит все, можно будет тогда, когда экономика Украины сделает какой-то прорыв. Без этого говорить о том, что у нас армия будет получать все, что ей необходимо, просто бессмысленно. Но процесс идет. Вот опять начинают заводить речь о том, что принята стратегия развития оборонной промышленности, готовится приватизация ОПК", - поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что на параде ко Дню независимости представят более 200 единиц военной техники.

Также в ВСУ назвали 2018-й годом масштабного строительства военной инфраструктуры.

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