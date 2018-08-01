"Зоровий ефект": експерт розповів про необхідність військового параду на День Незалежності

Фото: flickr.com ministryofdefenceua

Також експерт поділився роздумами про технічний стан української армії

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський пояснив, чому необхідно проводити військовий парад на День Незалежності, а також розповів, якими військовими розробками може похвалитися Україна. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, військовий парад потрібен для того, щоб створювати "зоровий ефект".

"Парад – це таке шоу. На ньому необхідно показувати те, що насправді виглядає. Якщо просто прогнати якусь закриту вантажівку і розповісти, що там лежать якісь припаси, яких раніше не було, а тепер з'явилися – це особливого ефекту не матиме. Треба щоб люди бачили. Це нові танки, нові броньовані машини, нові Бтри. Тут можна пофантазувати багато", - говорить експерт.

Микола каже, що Україна має досить багато нових розробок, якими цікавляться за кордоном у тому числі, але ця техніка ще не надійшла на озброєння наших військ.

"Вони всі (військові розробки) знаходяться на рівні або винаходу (це в основному стосується приватних підприємств), або проведення випробувань – до прийняття на озброєння або відразу після прийняття на озброєння. Але це не серійне виробництво", - зазначає Сунгуровський.

Тим не менш, є і позитивні тенденції в розвитку української армії.

"Вести мову про те, що армія отримає все, можна буде тоді, коли економіка України зробить якийсь прорив. Без цього говорити про те, що у нас армія буде отримувати все, що їй необхідно, просто безглуздо. Але процес іде. Ось знову починають заводити мову про те, що прийнята стратегія розвитку оборонної промисловості, готується приватизація ОПК", - поділився експерт.

Раніше повідомлялося, що на параді до Дня незалежності представлять понад 200 одиниць військової техніки.

Також у ВСУ назвали 2018-й роком масштабного будівництва військової інфраструктури.

Герої, що загинули в липні 2018