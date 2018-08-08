Парад на День Незалежності: з'явилося яскраве відео тренування Національної гвардії

Фото: РБК-Україна

По центру Києва пройдуть 4,5 тисячі військовослужбовців

Бійці Національної гвардії та інші силові структури готуються до військового параду до Дня Незалежності України, який відбудеться в п'ятницю, 24 серпня, на головній вулиці Києва - Хрещатику. На сторінці Міністерства внутрішніх справ в соцмережі Facebook з'явилося яскраве відео підготовки.

"Вчора на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова відбулося тренування 4500 військовослужбовців Нацгвардії та інших силових структур України до військового параду до Дня Незалежності нашої держави", - повідомили в МВС.

Відео: Підготовка до військового параду (facebook.com/mvs.gov.ua)

Всього по центру столиці пройде 24 парадних розрахунки, які представляють підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, які виконують завдання з охорони й оборони нашої держави.

Нагадаємо, в п'ятницю, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. 27 років тому - 24 серпня 1991 Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою і винесла "Акт проголошення незалежності України" на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року.

Також варто відзначити, що 23 серпня святкується ще одне важливий державне свято - День українського прапора.

Раніше експерт розповів про необхідність військового параду на День Незалежності.

До речі, на параді до Дня Незалежності представлять понад 200 одиниць військової техніки.

Варто відзначити, що 24 серпня 2018 року - офіційний вихідний на честь державного свята. Читайте на Styler, які свята чекають українців в останньому місяці літа.

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