Мисс Украина Вселенная 2018: как в Киеве выбирали первую красавицу страны

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В столице выбрали представительницу Украины на международный конкурс Мисс Вселенная 2018

Во вторник, 14 августа, в торжественной обстановке зала BallRoom Fairmont Grand Hotel состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. На мероприятии побывали многие представители украинского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, а также другие известные персоны.

Styler в том числе посетил конкурс красоты и запечатлел звездных гостей на красной дорожке.

Одним из первых на мероприятии появился известный телеведущий Александр Скичко. Он же был и ведущий конкурса в этом году. Сопровождала Скичко супруга, Елизавета Юрушева.

Еще одна пара украинского шоубиза блистала на красной дорожке - дуэт TamerlanAlena.

Звездная пара также порадовала своим выступлением во время самого конкурса.

Среди гостей вечера был и известный спортсмен Жан Беленюк. Как оказалось, украинский борец греко-римского стиля входил в состав жюри конкурса.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая была замечена во время работы: она брала интервью для своей программы "Світське життя" у гостей конкурса.

Фото: Катя Осадчая беседует с певицей Женей Власовой

Актер Дмитрий Ступка также посетил конкурс красоты. Одет артист был в соответствии с дресс-кодом вечера - black tie.

Предлагаем вам еще несколько фото гостей с красной дорожки:

Отметим, что в жюри Мисс Украина Вселенная 2018 этого года значились:

- Анна Филимонова, Глава Оргкомитета конкурса;

- Жан Беленюк, украинский борец греко-римского стиля, золотой призер Чемпионата Европы 2016 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира и Европы;

- Анна Ризатдинова, украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады 2016, чемпионка мира в упражнении с обручем Чемпионата мира по художественной гимнастике 2013, многократный призер чемпионатов мира и Европы;

- Рожден Ануси, музыкант, певец, саунд-продюсер, главный герой 8 сезона проекта "Холостяк";

- Олеся Стефанко, Первая Вице-Мисс Украина Вселенная 2011;

- Алексей Семенов, Медиа топ-менеджер, создавший информационные телеканалы 112 Украина, Newsone и Прямой канал;

- Уляна Пчелкина, телеведущая, общественная деятельница, первая чемпионка мира по карате среди девушек на колясках.

Фото: пресс-служба конкурса

Добавим, что в этом году для гостей шоу приготовили множество сюрпризов. Грандиозная музыкальная программа состоялась при участии дуэта "НЕАНГЕЛЫ", группы "Горячий шоколад", TAYANNA, ROZHDEN, Даши Астафьевой, группы Полиграф ШарикOFF, Alyosha, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, DJ NANA, Constantine, Ivan NAVI, Яны Брилицкой.

Шоу провел Александр Скичко в компании красотки, звезды Instagram Марии Литти.

Королевой вечера и обладательницей престижного звания Мисс Украина Вселенная 2018 стала Карина Жосан, 23-летняя одесситка.

"Конкурс для меня - это еще одна возможность обратить внимание людей на глобальные проблемы человечества. Огонь, который я несу в своем сердце, направленный на созидание, и, если каждый подарит человечеству хоть одну искру, согреется вся планета!" - говорит победительница.

Корону победительнице передали Мисс Украина Вселенная 2017 Яна Красникова и Глава Оргкомитета конкурса Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

Фото: пресс-служба конкурса

После нескольких дефиле была определена пятерка самых красивых девушек, а призовые места распределились следующим образом:

IV Мисс Украина Вселенная 2018 стала Екатерина Семеняченко, г. Днепр, 25 лет.

III Мисс Украина Вселенная 2018 стала Анна Дурицкая, г. Белая Церковь, 25 лет.

II Мисс Украина Вселенная 2018 стала Валерия Рябченко, г. Сумы, 23 года.

I Мисс Украина Вселенная 2018 стала Наталья Болюх, г. Львов, 23 года.

В специальных номинациях и обладательницами специальных призов стали:

"Мисс КЮЗ" стала Алена Лесык, г. Харьков, 23 года.

"Мисс Kodi" стала Карина Жосан, г. Одесса, 23 года.

"Мисс Majesty" стала Дарья Ахметова, г. Харьков, 27 лет.

"Мисс Jetsetter" стала Галина Присташ, г. Львов, 25 лет.

"Мисс InRating" стала Анастасия Кузевич, г. Николаев, 25 лет.

"Мисс зрительских симпатий" стала Яна Беляева, г. Киев, 26 лет.

"Мисс BABYLISS" стала Диана Гасаненко, г. Одесса, 19 лет.

Титул самой красивой спортсменки года получила Анна Ризатдинова, самой красивой певицей года стала Даша Астафьева, а TAYANNA получила титул фантастической певицы года.

Напомним, в этом году в конкурсе красоты принимала участие модель и подруга российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая единственная видела его убийство. Она рассказала о своих эмоциях после убийства политика.

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