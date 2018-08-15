"Лучший мужчина": украинская подруга Немцова призналась, что до сих пор его любит

Коллаж РБК-Украина

Девушка едва сдерживает слезы, вспоминая о Немцове

Украинская модель и подруга российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая единственная видела его убийство, рассказала о своих эмоциях после убийства политика. Об этом она сообщила в интервью ТСН.

Некоторое время после убийства Немцова, Анна жила в Белой Церкви и скрывалась от журналистов. Теперь она решилась рассказать о своих чувствах к оппозиционеру.

Фото: Анна Дурицкая (instagram.com annaduritskaia)

"Это очень большая трагедия для меня. Это потеря человека, которого я очень любила. Мне действительно трудно говорить об этом", - твердит модель.

Девушка едва сдерживает слезы, вспоминая о Немцове. Ксати, он был старше Дурицкой на 32 года.

"Для меня он был лучшим мужчиной – просто вселенной, центром моей жизни", - призналась Анна.

Дурицкая была с Немцовым в тот момент, когда его убили. Но журналистам она твердит, что не успела увидеть убийцу, а о мотивах убийства ей ничего неизвестно.

Фото: Анна Дурицкая (instagram.com annaduritskaia)

Модель лишь сказала, что эти три года были очень тяжелые психологически для нее.

"Самым трудным, пожалуй, было понять, что человека, которого ты так любил, уже нет рядом. Мне помогла вера в Бога, а также мои друзья и мои родители", - добавила женщина.

Тем не менее, после смерти Немцова у модели внезапно улучшилось финансовое положение.

Она купила несколько квартир в Киеве, а также получила второе высшее образование.

Отметим, что Анна Дурицкая 14 августа заняла третье место в конкурсе Мисс Украина Вселенная-2018.

Фото: Модель Анна Дурицкая рассказала о Борисе Немцове (youtube.com/ТСН)

Напомним, что стало известно имя победительницы Мисс Украина Вселенная 2018.

Ксати, Анна Дурицкая, которая стала свидетельницей убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова, обращалась в российскую милицию с заявлением об угрозе ее жизни со стороны неизвестных.