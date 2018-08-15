"Найкращий чоловік": українська подруга Нємцова зізналася, що досі його любить

Колаж РБК-Україна

Дівчина ледь стримує сльози, згадуючи про Нємцова

Українська модель і подруга російського опозиціонера Бориса Нємцова Ганна Дурицька, яка єдина бачила його вбивство, розповіла про свої емоції після вбивства політика. Про це вона повідомила в інтерв'ю ТСН.

Деякий час після вбивства Нємцова, Ганна жила в Білій Церкві і ховалася від журналістів. Тепер вона зважилася розповісти про свої почуття до опозиціонера.

Фото: Анна Дурицька (instagram.com annaduritskaia)

"Це дуже велика трагедія для мене. Це втрата людини, яку я дуже любила. Мені справді важко говорити про це", - твердить модель.

Дівчина ледь стримує сльози, згадуючи про Нємцова. До речі, він був старший Дурицької на 32 роки.

"Для мене він був найкращим чоловіком – просто всесвіту, центром мого життя", - зізналася Ганна.

Дурицька була з Нємцовим в той момент, коли його вбили. Але журналістам вона твердить, що не встигла побачити вбивцю, а про мотиви вбивства їй нічого невідомо.

Фото: Анна Дурицька (instagram.com annaduritskaia)

Модель лише сказала, що ці три роки були дуже важкі для неї психологічно.

"Найважчим, мабуть, було зрозуміти, що людину, яку ти так любив, вже немає поруч. Мені допомогла віра в Бога, а також мої друзі і мої батьки", - додала жінка.

Тим не менше, після смерті Нємцова у моделі раптово поліпшилося фінансове становище.

Вона купила кілька квартир у Києві, а також отримала другу вищу освіту.

Зазначимо, що Ганна Дурицька 14 серпня посіла третє місце в конкурсі Міс Україна Всесвіт-2018.

Фото: Модель Анна Дурицька розповіла про Бориса Нємцова (youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що стало відомо ім'я переможниці Міс Україна Всесвіт 2018.

до речі, Ганна Дурицька, яка стала свідком вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова, зверталася в російську міліцію заявою про загрозу її життю з боку невідомих.