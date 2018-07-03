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Модный образ: платье Иванки Трамп произвело фурор

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 22:45
Фото: Иванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)
Фото: Иванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)

Фанаты назвали Иванку идеальной женщиной

Дочь американского президента Иванка Трамп появилась на приеме в Белом доме в элегантном стильном платье. Фотографию Иванка опубликовала на своей странице в Instagram.

36-летняя дочь американского президента Иванка Трамп по праву считается одной из самых элегантных женщин. Каждый ее выход в свет обсуждают в сети, так как Иванка подбирает сногсшибательные наряды для светских и официальных мероприятий.

Скриншот фото (instagram.com/ivankatrump)

Так, недавно Иванку Трамп вместе с мужем и сыном заметили по дороге в Белый дом. Для официального мероприятия, посвященному полугодию #TaxCuts, дочь американского президента выбрала элегантное строгое платье белого цвета.

Платье ниже колен, отделано оно черными пуговицами и воротничком. Дизайнер этого платья - Emilia Wickstead. Свой образ Иванка дополнила черными туфлями, сумкой Chanel и солнцезащитными очками. Покрой платье очень выгодно подчеркнул фигуру Иванки.

Фото: Getty Images

"Сегодня отмечается 6 месяцев с момента прохождения #TaxCuts . Благодаря удвоенному налоговому кредиту для детей, американские рабочие родители, такие как LaSonya Hill, получат больше денег, чтобы вкладывать средства в обучение своих детей", - так подписала фотографию Иванка Трамп.

Кстати, подруга Меган Маркл сделала очень странный комплимент Кейт Мидлтон.

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Теги: Иванка Трамп, Белый дом
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