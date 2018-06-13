"Не нужно ссориться": Джамала прокомментировала скандал об измене жены основателя "Грибов"

Джамала рассказала об интересной творческой детали, связанной с Кристиной Бардаш

Джамала посоветовала творческой паре не ссориться, а снимать и петь красивые песни. Таким советом украинская певица поделилась на своей Іnstagram-страничке.

Следует напомнить, что в начале июня украинский продюсер и экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш разоткровенничался и публично заявил об измене своей жены – певицы Луны (Кристина Бардаш). Стало известно, что жена Юрия изменила ему с бывшим коллегой и саундпродюсером Александром Волощуком. В связи с деликатной ситуацией возник целый скандал между Юрием, Кристиной и Александром. Со всех углов "любовного треугольника" сыпались оскорбления. И все же Луна – Кристина Бардаш – подвела итог конфликта и сообщила, что не держит зла на Юрия Бардаша.

Кристина Бардаш - Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Юра Бардаш - крайний справа (фото: instagram.com/grebzlife)

Семейный скандал Бардашей напомнил Джамале интересный момент ее сотрудничества с Луной.

Так, Джамала отметила, что в далеком 2010-м году автором одной из самых узнаваемых фотосессий певицы (где она в синей чалме широко улыбается) является как раз певица Луна!

"Кстати, а вы знали, что автор одной из моих первых фотосессий и известной фотографии в чалме в 2010, которая стала обложкой сингла "it’s me Jamala", была Кристина Бардаш. В общем, к чему я все это. Не нужно ссориться, лучше снимайте и пойте красивые песни!! #язамирвовсеммире #smilethroughyourheartisaching", - написала Джамала, опубликовал серию исторических фото.

Джамала (скриншот поста instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот поста instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала пожаловалась на поверхностное освещение со стороны телевиденья важных моментов истории Украины, что приводит к негативным последствиям уже в современное время. Джамала уверена, что подобные темы, как, например, трагедия Бабьего Яра, Голодомор, депортация крымских татар, должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

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