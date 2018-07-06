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"Новые #зекубики": Зеленский показал, как занимается в спортзале (видео)

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 16:33
Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)
Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленский активно занимается спортом

Известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Запись Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram.

Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни.

На этот раз Зеленский провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.

"Новые #зекубики уже на канале. Совместная тренировка с @lastochkin_igor и кое- что еще", - подписал видео Владимир.

Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео.

"Владимир, я смотрю #зекубики для Вас проходят не зря! Уже почти руки спортсмена", "Крутой проект! Нам нравится! Пойду позанимаюсь", "Давай, давай Володя! Вы должны всех затмить со своими #зекубики", "Давно пора уже Кошевого подключить в #зекубики", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

"Молодцы, так держать! И будет потом слоган, сильный президент сильна країна", - пошутили юзеры, намекая на президентские амбиции Зеленского.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее сообщалось, что Зеленский научит, как сохранить семью.

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