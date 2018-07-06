"Новые #зекубики": Зеленский показал, как занимается в спортзале (видео)

Зеленский активно занимается спортом
Известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Запись Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram.
Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни.
На этот раз Зеленский провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.
"Новые #зекубики уже на канале. Совместная тренировка с @lastochkin_igor и кое- что еще", - подписал видео Владимир.
Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на это видео.
"Владимир, я смотрю #зекубики для Вас проходят не зря! Уже почти руки спортсмена", "Крутой проект! Нам нравится! Пойду позанимаюсь", "Давай, давай Володя! Вы должны всех затмить со своими #зекубики", "Давно пора уже Кошевого подключить в #зекубики", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
"Молодцы, так держать! И будет потом слоган, сильный президент сильна країна", - пошутили юзеры, намекая на президентские амбиции Зеленского.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Ранее сообщалось, что Зеленский научит, как сохранить семью.
Что вы не знали о самом популярном комике страны