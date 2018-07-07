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"Он доводил ее до истерик": погибшая звезда российского реалити-шоу была беременна

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 11:16
Фото: Анастасия Тарасюк (Анастасия Тарасюк/Instagram)
Фото: Анастасия Тарасюк (Анастасия Тарасюк/Instagram)

Участница шоу ждала ребенка

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк, которая выпала из окна многоэтажного здания, была в положении. 24-летняя девушка выпрыгнула из окна 19-го этажа, совершив самоубийство, пишет издание Starhit.

По информации таблоида, Настя находилась на втором месяце беременности, но к суициду ее подтолкнули. Стало известно, что у девушки был роман с женатым мужчиной, который не спешил уходить из семьи, он работал в полиции.

"Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила, по-моему "White Rabbit". У него двое или трое детей", – сказал экс-бойфренд девушки Альберт Резин.

Альберт уточнил, что влиятельный любовник был очень недоволен беременностью девушки. По словам Резина, постоянные скандалы с бойфрендом и подтолкнули Тарасюк к самоубийству.

"Он ее часто доводил до истерик. Поэтому она и выпрыгнула из окна. А он, чтобы загладить вину, решил устроить пышные похороны. Из СИЗО договорился, чтобы Настю похоронили на Троекуровском кладбище, купил даже гроб за 200 тысяч. Сами подумайте, откуда у ее бедной семьи из Шатуры такие деньги", - заявил бывший парень Насти.

Фото: (instagram.com/anastasiatarasyuk)

Как ранее писал Styler, звезда российского реалити-шоу выпала из окна 19 этажа.

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Теги: реалити-шоу, смерть
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