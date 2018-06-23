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Звезда российского реалити-шоу выпала из окна 19 этажа

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:00
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Правоохранители выяснили, что девушка числилась на наркоучете

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк выпала из окна многоэтажного здания. Об этом сообщили российские СМИ.

О случившемся стало известно утром 23 июня. Пока неизвестно, что именно случилось с Анастасией Тарасюк, ее тело было изуродовано. Правоохранители установили, что девушка получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Сообщается, что ранее звезда реалити-шоу рассказала о переезде в элитный высотный дом на ул. Минская в Москве.

По данным из СМИ, Анастасия Тарасюк находилась в глубокой депрессии из-за неразделенной любви, а также была установлена на наркологический учет. Поклонники звезды гадают, что послужило причиной трагедии в комментариях к последней фотографии, опубликованной Анастасией в Instagram.

Фото: (instagram.com/anastasiatarasyuk)

"Пусть земля будет пухом, Аминь. Искренне жаль, красивая, молодая девушка", "Спешу огорчить, но она умерла сегодня", "В СМИ это и пишут. И парень ее рассказал журналистам, что у нее были депрессии, доходило до алкоголя и принятия наркотиков даже", "Соболезную. Конечно, самоубийство это плохо, но в этом случае человек решает сам за себя (я сейчас не о ней, а в принципе), а когда кто-то решает это не справедливо. А у неё может несчастный случай ((((", "Жаль девушку, красивая была. Соболезную...", "Кто-то выкинул ее, похоже. 12 часов назад еще была тут, соболезную", – отмечают пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anastasiatarasyuk

На проекте Анастасия была в 2013 году. Девушка пыталась построить любовь с Андреем Черкасовым и Никитой Кузнецовым. Оба романа закончились неудачно. После проекта Тарасюк работала в модельном бизнесе, часто бывала в ночных клубах и злоупотребляла алкоголем. Журналисты выяснили, что Тарасюк состояла на учете у нарколога.

Напомним, что 22 июня стало известно о смерти великого украинского драматурга, поэта и переводчика Наума Коржавина.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: реалити-шоу, умер
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