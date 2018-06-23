Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Зірка російського реаліті-шоу випала з вікна 19 поверху

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:00
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Правоохоронці з'ясували, що дівчина значилася на наркологічному обліку

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Анастасія Тарасюк випала з вікна багатоповерхового будинку. Про це повідомили російські ЗМІ.

Про те, що трапилося стало відомо вранці 23 червня. Поки невідомо, що саме сталося з Анастасією Тарасюк, її тіло було понівечене. Правоохоронці встановили, що дівчина отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці. Повідомляється, що раніше зірка реаліті-шоу розповіла про переїзд в елітний висотний будинок на вул. Мінська в Москві.

За даними ЗМІ, Анастасія Тарасюк перебувала в глибокій депресії через нерозділене кохання, а також була встановлена на наркологічний облік. Шанувальники зірки гадають, що послужило причиною трагедії в коментарях до останньої фотографії, опублікованої Анастасією в Instagram.

Фото: (instagram.com/anastasiatarasyuk)

"Хай земля буде пухом, Амінь. Щиро шкода, гарна, молода дівчина", "Поспішаю засмутити, але вона померла сьогодні", "У ЗМІ це і пишуть. І хлопець її розповів журналістам, що у неї були депресії, доходило до алкоголю і прийняття наркотиків навіть", "Співчуваю. Звичайно, самогубство це погано, але в цьому випадку людина вирішує сама за себе (я зараз не про неї, а в принципі), а коли хтось вирішує це не справедливо. А у неї може нещасний випадок ((((", "Шкода дівчину, гарна була. Співчуваю...", "Хтось викинув її, схоже. 12 годин тому ще була тут, співчуваю", – відзначають користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anastasiatarasyuk

На проекті Анастасія була в 2013 році. Дівчина намагалася побудувати любов з Андрієм Черкасовим і Микитою Кузнєцовим. Обидва романи закінчилися невдало. Після проекту Тарасюк працювала в модельному бізнесі, часто бувала в нічних клубах та зловживала алкоголем. Журналісти з'ясували, що Тарасюк перебувала на обліку у нарколога.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо про смерть великого українського драматурга, поета і перекладача Наума Коржавина.

Відео: (video.rbc.ua)

Був у депресії: російський телеведучий загадково загинув в Колумбії Помер молодий український співак
Теги: реалити-шоу, умер
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся