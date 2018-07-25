Отказ от участия в фестивале в РФ: Макаревич подержал украинскую группу

Фото: Андрей Макаревич (twitter.com/tvrain.ru)

Музыкант выразил свое одобрение решения артистов

Российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич поддержал музыкантов, которые отказались выступать на фестивале "Нашествие" в РФ, из-за его сотрудничества с Минобороны России. Свое мнение он выразил порталу "Говорит Москва".

По мнению артиста, музыка всегда была против войны.

"Мне это говорит о том, что их какие-то базовые взгляды на жизнь совпадают с моими. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны", - сказал музыкант.

Кстати, в 2015 год на фестивале "Нашествие" отказалась выступать группа Андрея Макаревича "Машина времени". Тогда музыканты заявили, что не будут "петь песни на фоне танков".

Напомним, что украинская группа отменила выступление в РФ из-за военной техники.

Отметим, что на фестивале будут показаны выступления летчиков группы высшего пилотажа "Русские витязи", а также будет развернута тематическая зона с показом современной военной техники.

Ранее Макаревич высказался о пропаганде внутри России.

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