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"Тяга к попранному величию": Макаревич высказался о пропаганде внутри России

STYLERLIFE        27.06.2018 - 07:17
Фото: Андрей Макаревич (wikimedia.org/Mark_Nakoykher)
Фото: Андрей Макаревич (wikimedia.org/Mark_Nakoykher)

Артист выразил мнение про Крым и историческую справедливость

Известный российский музыкант Андрей Макаревич рассказал, почему аргумент исторической справедливости по поводу "возвращения" Крыма не должен использоваться в России. Об этом он высказался в интервью на радио "Эхо Москвы".

Артист рассказал, что еще ни один довод по поводу оккупации Крыма не показался ему убедительным. А про "историческую справедливость" добавил, что все это просто демагогия.

Фото: Андрей Макаревич (government.ru)

"Справедливость заключается в том, что, при том, что мир очень маленький и весьма опасный, и вообще никто никого не любит, и каждый заботится о своей стране и своем народе, вот именно поэтому существуют международные договоренности и государственные границы. Это святое. Вот пока мы соблюдаем и то, и другое – это гарантии того, что не начнется война. Это же просто, как в детском саду", - сообщил артист.

На счет того, почему идеи территориальных приобретений больше всего "заходят" именно в российском обществе, музыкант объяснил тем, что в это "очень активно вкладывают". Также он высказался и по поводу желания к величию.

"Потом, вот эта тяга к попранному величию… Не знаю. Клюют на это дело. Я величие в другом вижу. Я вижу величие, если страна первая в мире по технологиям, по уровню жизни, по промышленности, по культуре. Вот это величие. А то, что она самая большая… Какое к черту в этом величие?!" - сказал Макаревич.

И добавил, что если у них в стране что-то происходит, то исключительно по указке президента и надеяться больше не на кого.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько анонсировала судебное заседание по делу о предвыборном ролике.

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Теги: Крым, Россия, Андрей Макаревич
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