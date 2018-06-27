"Тяга до заплямованої величі": Макаревич висловився про пропаганду всередині Росії

Артист висловив думку про Крим та історичну справедливість

Відомий російський музикант Андрій Макаревич розповів, чому аргумент історичної справедливості щодо "повернення" Криму не повинен використовуватися у Росії. Про це він сказав в інтерв'ю на радіо "Эхо Москвы".

Артист розповів, що ще жоден аргумент з приводу окупації Криму не здався йому переконливим. А про "історичну справедливість" додав, що все це просто демагогія.

Фото: Андрій Макаревич (government.ru)

"Справедливість полягає в тому, що, при тому, що світ дуже маленький і дуже небезпечний, і взагалі ніхто нікого не любить, і кожен дбає про свою країну і свій народ, от саме тому існують міжнародні домовленості і державні кордони. Це святе. От поки ми дотримуємося і того, і іншого – це гарантії того, що не почнеться війна. Це ж просто, як у дитячому садку", - повідомив артист.

На рахунок того, чому ідеї територіальних придбань більше всього "заходять" саме в російському суспільстві, музикант пояснив тим, що в це "дуже активно вкладають". Також він висловився і з приводу бажання до величі.

"Потім, ось ця тяга до заплямованої величі... Не знаю. Клюють на цю справу. Я велич в іншому бачу. Я бачу велич, якщо перша країна в світі за технологіями, за рівнем життя, промисловості, культурі. Ось це велич. А те, що вона найбільша... Яка до біса в цьому велич?!" - сказав Макаревич.

І додав, що якщо у них в країні щось відбувається, то виключно за вказівкою президента і сподіватися більше ні на кого.

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