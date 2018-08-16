"Почему это так красиво?" Кавер на всемирно известный хит под бандуру поразил сеть (видео)

B&B Project (коллаж: РБК-Украина)

B&B Project переиграли хит группы The White Stripes "Seven Nation Army"

Украинская инструментальная группа B&B Project, которая ранее совместно с Полем Манондизом исполнила кавер на знаменитый хит Джо Дассена "Et Si Tu N'Existais Pas", поразила пользователей сети новым творением.

Так, недавно Сергей Шамрай и Татьяна Мазур представили кавер-версию на неофициальный гимн футбольных фанов "Seven Nation Army" культовой группы The White Stripes. Видео на трек было снято на стадионе НСК "Олимпийский" - в этом году главная спортивная арена страны празднует 95-летие.

Seven Nation Army – The White Stripes (Кавер-версія гурту B&B Project)

Пользователи сети пришли в восторг от такой версии всемирно известного хита.

"Такая интерпретация делает нас счастливыми!" - написала в комментариях девушка Катя.

"Почему это так красиво? Прекрасно! Просто слов нет!!!" - отметила Илона Страдомская﻿.

Скриншот

Один из юзеров признался, что после прослушивания этой композиции он получил "культурний оргазм".

Скриншот

B&B Project та Paul Manandise – Et Si Tu N'Existais Pas (Joe Dassin cover)

Добавим, что дуэт баяниста Сергея Шамрая и бандуристки Татьяны Мазур уже несколько лет поражает мировое сообщество своей музыкой. Одними из первых они доказали, что бандура - совсем не “академический” и не "непрогрессивный" инструмент, так как на этом уникальном струнно-щипковом устройстве можно сыграть что угодно: от всемирно признанной классики до r'n'b или даже drum'n'bass.

B&B Project – Comptine D'un Autre Été (Yann Tiersen cover)

B&B Project – Веснянка

Кстати, ранее Styler собрал для вас самые яркие бандурные каверы на всемирно известные хиты от украинских исполнителей, а также решил разобраться: в чем же феномен этого удивительного инструмента.