"Пошла во все тяжкие": пост Кати Осадчей о кофе "взволновал" сеть

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Не все поклонники Осадчей придерживаются ее "кофейного правила"

Светская телеведущая Катя Осадчая продолжает баловать своих instagram-подписчиков фото-историей с летнего отпуска. На отдых ведущая отправилась со своим мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном. При этом где именно звездная семья набирается сил, Осадчая и Горбунов пока что не признаются.

Недавно Осадчая вновь поделилась очередным жизненным правилом. Выяснилось, что несменная ведущая программы "Світське життя" старается ограничивать употребление кофе, особенно с молоком. Однако во время отдыха Осадчая решила побаловать себя.

"Стараюсь не пить много кофе, лучше одну чашку и без молока, но в отпуске пошла во все тяжкие)) Холодный кофе с молоком, но без сахара! А сколько кофе в день выпиваете вы?" - подписала яркий снимок Катя Осадчая.

Во время отпуска Осадчая решила побаловать себя холодным кофе (фото: instagram.com/kosadcha)

Интересно, что пост Осадчей буквально разделил ее подписчиков на два лагеря. Некоторые с телеведущей согласились и отметили, что также стараются исключить кофе из своего повседневного рациона. Другие же не видят в этом напитке никакой опасности и наслаждаются кофе при желании.

"Нисколько. Это вредно и невкусно", - категорически пишет kanukete.

"Одну чашку и только утром после завтрака, с черным шоколадом", - отмечает tantschik777.

"Меня также беспокоит вопрос о кофе. Действительно ли он вредит и почему? Пью только одну чашку в день, организм больше не хочет, и предпочитаю утренней кофе", - подчеркивает karier_now.

"Одну и только с утра! Ну бывает и вторую в течение дня могу выпить, если неважно себя чувствую", - отмечает olga33201336.

"Пила целую зиму по одну чашки латте с утра, весной было очень трудно спрыгнуть. Тогда чувствуешь, что кофе как наркотик, затягивает) Я перестала пить ежедневно, теперь пью когда очень хочется, или погода дождливая, что б не заснуть", - делится опытом marinaandreieva.

"Намагаюсь стримувати себе від кави, без неї значно краще почуваються волосся і шкіра", - замечает nemoloko.orekhovoe.

"Максимум - три чашки, но слабенький, и без сахара, без молока, и чашка должна быть большая! Люблю кофе, но заварной, всегда со сладким - вафли, конфеты, печеньки. И день удался!" – признается miss_lana2016.

"Я пью сколько хочу. Могу вообще не пить, а могу очень много. С молоком и без сахара", - пишет aleksandrovna.dasha.

"Люблю американо с молоком. Могу три в день и вообще без кофе наверное и жить не могу. Привычка", - пишет ekaterina_igoreevna.

Интересно, что до этого Катя Осадчая также рассказала о своих "табу" во время отдыха. Одно из правил телеведущей – стараться не набрать вес.

Катя Осадчая во время летнего отпуска (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая поделилась очень важным достижением своего младшего сына Ивана, которому в июле исполнился 1 год и 5 месяцев. При этом по словам ведущей, это действие сыночка могло быть неосознанным, но ей, как маме, все равно приятно.

А до этого телеведущая поделилась очень забавным и одновременно душевным снимком. Осадчая показала, что ради сына может перевоплотить и в "единорога".

Звездная пара Осадчая-Горбунов