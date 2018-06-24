"Просто бомба": Дорофеева покорила фанатов стройным телом (фото)

Снимок уже успел "покорить" сеть

Известная украинская певица и солистка группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала подписчикам стройное тело во время отдыха на пляже. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Следует уточнить, что на нем певица позирует в откровенном купальнике, демонстрируя стройное тело. Это привело в восторг поклонников исполнительницы.

Фото: Дорофеева на пляже (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Держите меня, это слишком красиво. Просто бомба", - сказала пользователь София Залалиева.

"Два тату на ножках? Блин, что там написано? Так интересно", - подчеркнул юзер Настя Голинберг.

"Я очень много думаю, восхищаюсь тобой. Ты просто невероятная. Огромное спасибо, ты заставила меня ценить окружающих меня людей", - уточнила пользователь Мария Занадворова.

Более того, пользователи сети сумели "разоблачить" место отдыха певицы, хотя сама Дорофеева этого не уточняла. Так, певица отдыхала в одном из прибрежных отелей в курортной Коктебеле.

Менее чем за сутки снимок набрал более 110 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, известная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила перед подписчиками новое тату на руке. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Дорофееву просят показать новое тату, сделанное на правой руке. Обратим внимание, что запись была опубликована в "Stories" Инстаграма, в связи с чем пользователи сети не имеют возможности прокомментировать случай.

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