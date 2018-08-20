"Раскроем правду?": победительница шоу "Холостяк" показала округлившийся животик (фото)

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Поклонники гадают, не шутит ли Шульгина

Победительница первого сезона украинского шоу "Холостяк" Александра Шульгина опубликовала в социальной сети Instagram провокационное фото, на котором она демонстрирует заметно округлившийся живот. Фанаты в комментариях пытаются угадать, действительно ли она в интересном положении.

30-летняя экс-"холостячка" опубликовала фото со своим молодым человеком, шеф-поваром одного из киевских ресторанов Айдином Айдиновым. На свежем снимке Александра выглядит беременной.

Фото: (instagram.com/alessandra_shulgina)

"Раскроем правду?", — написала Шульгина под фото, отметив своего возлюбленного.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/alessandra_shulgina

"Сашуля поздравляю!!!", "Мне кажется, это последствия вкусненького сладенького арбузика", "Поздравляем вас!!", "Беременная от него?", "Не верю. Просто, живот надула", "Ну как тебе удается так надувать живот?", "Поздравляю", "А я тоже так умею", "Я после арбуза тоже так могу", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, Александра Шульгина стала победительницей первого сезона украинского "Холостяка", но ее отношения с главным героем, Максимом Чмерковским вскоре распались.

Напомним, что знаменитый холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж.

До этого мы писали, что украинки рассказали, кого хотят видеть Холостяком в девятом сезоне.

Ранее Галина Присташ, участница "Холостяка" по окончании проекта развенчала главные мифы о съемках.

Видео: (video.rbc.ua)