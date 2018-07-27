Регина Тодоренко откровенно рассказала, с каким транспортом не может "подружиться"

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала, что никогда у нее не удается

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которой недавно ее возлюбленный, российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца, поделилась некоторым откровением со своими подписчиками. Она рассказала, что у нее никак не получается управлять мотороллерами. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram.

"Экстрим обожаю, но только не мотороллеры. Постоянно с них падаю!", - написала в публикации Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники оценили выложнное фото, хотя большинство пользователей все же больше отмечает свободные наряды ведущей, которые она в последнее время носит и комментируют слухи по поводу ее положения.

"Красавица", "Какая же вы очаровательная! Смотрю и любуюсь", "Красивая, естественная", "Регина, как всегда самая красивая и позитивная!", "Красавица, животик уже видно", "Ого! Какая широкая", "Беременная что ли?", "Я кажется заметила животик", - написали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, российская блогер и нынешняя ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева склонила украинскую ведущую и свою подругу Регину Тодоренко на откровенный разговор о личной жизни.

Также мы писали о том, что подруга Тодоренко, известная певица стала новой ведущей "морского" сезона "Орла и Решки".

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