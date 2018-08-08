Ричард Гир в 69 лет снова станет отцом

Кадр из фильма "Порочная страсть" (YouTube/ FILMSTER)

Актер ждет второго ребенка

Знаменитый американский актер, звезда Голливуда Ричард Гир во второй раз станет отцом. Об этом сообщает на испанское издание ABC.

68-летний актер и его 35-летняя супруга - предпринимательница Алехандра Сильва из Испании ждут ребенка.

В апреле 2018 года Гир узаконил свои четырехлетние отношения с Алехандрой на гражданской церемонии в Испании. Спустя месяц пара отпраздновала радостное событие с друзьями и семьей в доме в Нью-Йорке.

"Я самый счастливый человек во вселенной, как по-другому?" - заявил Гир после свадьбы с Алехандрой.

Где именно родится ребенок - в Испании или в США, - пока неизвестно.

Стоит отметить, что сейчас беременная супруга Гира проводит большую часть времени именно в Испании.

У актера и его жены уже есть дети от предыдущих браков. У Гира есть 18-летний сын Гомер от бывшей жены Кэри Лоуэлл, с которой актер прожил 11 лет. А Алехандра воспитывает пятилетнего сына Альберто. По данным СМИ, Алехандра является бывшей женой итальянского миллиардера.

31 августа голливудскому актеру исполнится 69 лет. Ричард Гир сыграл роли в таких легендарных фильмах, как "Красотка" 1990 года, в котором также сыграла Джулия Робертс, "Хатико: Самый верный друг" (2009 год), "Первобытный страх" (1996 год), "Чикаго" (2002 год), "Дни жатвы" (1978 год) и многих других.

Напомним, в прошлом году страстный поцелуй Ричарда Гира и его возлюбленной на красной дорожке "взорвал" сеть.

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