Российский музыкант получил награду за войну в Сирии (фото)

Он побывал в Сирии летом 2017 года

Сергей Бобунец, лидер российской рок-группы "Смысловые Галлюцинации" награжден Минобороны РФ за участие в военной кампании в Сирии. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Іnstagram.

Фото: instagram.com/sergey_bobunets

"День России провели в большой компании хороших людей. Спасибо за мощь и искренность, за вдохновение и награды. Спасибо всем. Спасибо каждому. Постарайтесь вернуться домой", - написал он и показал фото удостоверения о награждении.

Скриншот поста (instagram.com/sergey_bobunets)

Этой медалью награждаются не только военнослужащие, но и гражданские лица, побывавшие в Сирийской Республике в ходу гуманитарных миссий.

Как сообщают росСМИ, Бобунец посетил авиабазу Хмеймим в Сирии летом 2017 года. Также он часто выступает на оккупированной Россией территории.

Фото: Сергей Бобунец (facebook.com_ Сергей Бобунец)

Ранее сообщалось, что скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех россиян "валить" из РФ.

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