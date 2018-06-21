"Се вуйко-термінатор": в сети радуются приезду Роберта Патрика в Украину

Актер будет сниматься в фильме про Захара Беркута

В сети шутят по поводу приезда на Закарпатье голливудского актера Роберта Патрика, известного по роли "жидкого терминатора" T-1000.

"Роберт Патрик: 1991 год – жидкометаллический робот T-1000 . 2018 год – вуйко", - пишут в сети.

"Мне нужна твоя трембита, брынза и овцы", - шутят пользователи.

"Походу в следующей части "жидкий терминатор" будет превращаться в мольфара, а в ближнем бою будет использовать вмонтированную флейту", - предположили в сети.

Актер прибыл в Украину для съемок в историческом фильме "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, снявшего такие картины как "Киборги" и "Чужая молитва".

Роберт Патрик сыграет народного героя Захара Беркута из повести Ивана Франко, старейшину общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды.

Кроме Роберта Патрика, в фильме снимаются Томми Фланаган ("Гладиатор", "Храброе сердце"), Рокки Майерс ("Люцифер"), Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннары"), Оливер Тревена и другие.

Ранее сообщалось, что известный голливудский актер сыграет главную роль в украинском фильме.

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