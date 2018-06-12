В семье культовой звезды 80-х случилось горе

У известного музыканта умер близкий человек

В семье культовой звезды 80-х, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова случилось горе. Ушла из жизни его приемная мать, официальный опекун, заслуженный учитель Галина Венедиктова. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин на своей странице в соцсети Instagram.

"10.06.2018 года ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации "Солнечный круг". Галина Федоровна была директором школы-интерната №24 города Москвы, где учились все ребята группы "Ласковый май", а также была официальным опекуном Юры Шатунова", - сообщил Разин.

Скриншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Венедиктова стала опекуном Шатунова в 1988 году, когда Юрию было 15 лет.

Ранее сообщалось, что умер известный оперный певец.

Срочная новость за 12 июня (видео: РБК-Украина)