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В семье культовой звезды 80-х случилось горе

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 16:58
Фото: Юрий Шатунов (instagram.com/yuriy_shatunov)
Фото: Юрий Шатунов (instagram.com/yuriy_shatunov)

У известного музыканта умер близкий человек

В семье культовой звезды 80-х, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова случилось горе. Ушла из жизни его приемная мать, официальный опекун, заслуженный учитель Галина Венедиктова. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин на своей странице в соцсети Instagram.

"10.06.2018 года ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации "Солнечный круг". Галина Федоровна была директором школы-интерната №24 города Москвы, где учились все ребята группы "Ласковый май", а также была официальным опекуном Юры Шатунова", - сообщил Разин.

Скриншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Венедиктова стала опекуном Шатунова в 1988 году, когда Юрию было 15 лет.

Ранее сообщалось, что умер известный оперный певец.

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Теги: Ласковый май, смерть, умер
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