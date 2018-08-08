Ступка с женой, "НеАнгелы" и другие звезды посетили премьеру "Мамма Миа!2"

STYLER Звёзды 08.08.2018 - 17:35
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В украинский прокат с 9 августа выходит продолжение романтической комедии

Во вторник, 7 августа, в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкальной комедии "Мамма Миа!2". 

"Мамма Миа!2" - романтический комедийный фильм, режиссером которого выступил Ол Паркер. Это продолжение фильма 2008-го года "Мамма Миа!", который, в свою очередь, основан на одноименном мюзикле с использованием музыки ABBA.

Первыми ленту сумели оценить солистки дуэта "НеАнгелы": Слава и Вика. Слава пришла с супругом, Эдгаром Каминским.

Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
 

Фото: звездные гости на премьере фильма 

Также среди гостей были замечены Анита Луценко, Дмитрий Ступка с женой, Полиной Логуновой, Анна Добрыднева, Алена Мусиенко, Артем Гагарин, Богдан Юсипчук, Алекс Захарчук.

Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
 

Фото: звездные гости на премьере фильма 

Посмотреть премьеру пришли и Наталья Стрильчук, Александра Новикова, Екатерина Кистень, Соня Кей, Вероника Ясинская, Иван Пилипец, Алексей Прищепа, Юрий Корявченков (Юзик).

Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
Ступка с женой, &quot;НеАнгелы&quot; и другие звезды посетили премьеру &quot;Мамма Миа!2&quot;
 

Фото: звездные гости на премьере фильма 

Видео: трейлер "Мамма Міа! 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

О фильме: 

Для Софи и ее матери Донны кусочек рая на Земле, то есть греческий остров Калокаири, уже давно стал чем-то знаковым. Девушка мечтала провести свою свадьбу в этом замечательном месте – и у нее это получилось. Сейчас же она готова сделать всех своих трех пап дедушками. Да-да, Софи беременна!

Девушка владеет маминым отелем на острове и сейчас она все больше и больше узнает о прошлом Донны. Софи никогда не знала, как мама встретила пап, но время настало. Как крутилась жизнь Донны в те времена, как она проказничала, сама растила дочь, как началась история этой виллы. Будет много нового! 

В украинский прокат музыкальная комедия "Мамма Миа!2" выходит с 9 августа.

Ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера франшизы "Миссия Невыполнима: Фолаут"

Также напомним о том, что фильм молодого украинского режиссера получил престижную кинопремию

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Теги:  фильмы,  премьера