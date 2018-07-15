Фильм молодого украинского режиссера получил престижную кинопремию

Кадр из фильма "Вулкан"

Лента стала лучшей в жанре игрового кино

Кинофильм "Вулкан" украинского режиссера Романа Бондарчука выиграл престижную кинонаграду на конкурсе в Армении. Об этом сообщают на сайте кинофестиваля.

Украинская трагикомедия, снятая молодым режиссером из Херсона Романом Бондарчуком, победила в игровой номинации кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване.

В фильме рассказывается история про переводчика ОБСЕ Лукаса, который в полном одиночестве застрял в южно-украинской степи. Там он находит пристанище в сельском доме, в котором проживает отец с дочерью. Абсолютно городской парень меняет свое восприятие о сельской жизни.

Это фильм стал полнометражным дебютом Романа Бондарчука в стиле игрового кино. Ранее Бондарчук получил известность, как режиссер документальных фильмов.

Премьера фильма "Вулкан" состоялась 2 июля в Чехии. Во время премьеры Роман Бондарчук выступил со словами защиты и поддержки в адрес политзаключенного Олега Сенцова.

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В 2015 году фильм "Dixie Land" Романа Бондарчука был признан самым лучшим полнометражным фильмом национальной программы на 8-м Одесском международном фестивале.

Роман Бондарчук родился 14 января 1982 года в Херсоне. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (мастерская Юрия Ильенко).

Вошел в топ-100 людей культуры Украины в 2017 году по версии журнала "Новое время". В 2016 году его фильм "Украинские шерифы" был выдвинут от Украины на кинопремию "Оскар".

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