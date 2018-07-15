Фільм молодого українського режисера отримав престижну кінопремію

Кадр з фільму "Вулкан"

Стрічка стала кращою в жанрі ігрового кіно

Кінофільм "Вулкан" українського режисера Романа Бондарчука виграв престижну нагороду на конкурсі у Вірменії. Про це повідомляють на сайті кінофестивалю.

Українська трагікомедія, знята молодим режисером з Херсона Романом Бондарчуком, перемогла в ігровій номінації кінофестивалю "Золотий абрикос" у Єревані.

У фільмі розповідається історія про перекладача ОБСЄ Лукаса, який в повній самоті застряг в південно-українському степу. Там він знаходить притулок в сільському будинку, в якому проживає батько з дочкою. Абсолютно міський хлопець змінює своє сприйняття сільського життя.

Це фільм став повнометражним дебютом Романа Бондарчука в стилі ігрового кіно. Раніше Бондарчук отримав популярність, як режисер документальних фільмів.

Прем'єра фільму "Вулкан" відбулася 2 липня в Чехії. Під час прем'єри Роман Бондарчук виступив зі словами захисту і підтримки на адресу політв'язня Олега Сенцова.

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У 2015 році фільм "Dixie Land" Романа Бондарчука був визнаний найкращим повнометражним фільмом національної програми на 8-му Одеському міжнародному фестивалі.

Роман Бондарчук народився 14 січня 1982 року в Херсоні. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (майстерня Юрія Іллєнка).

Увійшов у топ-100 людей культури України в 2017 році за версією журналу "Новий час". У 2016 році його фільм "Українські шерифи" був висунутий від України на кінопремію "Оскар".

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