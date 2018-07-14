"По техническим причинам": в России не хотят показывать "Донбасс" Сергея Лозницы

Фото предоставлено Arthouse Traffic

Сообщается, что причиной отмены показа стало отсутствие прокатного удостоверения

14 и 15 июля должны были состояться дебютные показы фильма Сергея Лозницы "Донбасс" в Москве, в летнем кинотеатре Garage Screen при центре современного искусства "Гараж". Показы были отменены "по техническим причинам", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на музей.

"Показы отменены по техническим причинам. Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно", – говорится в заявлении музея.

Позднее стало известно, что показ фильма был отменен из-за предостережения Министерства культуры России. Так, "Донбасс" не вышел на экраны московских кинотеатров из-за угрозы санкций. Если "Гараж" покажет фильм без прокатного удостоверения на показ в России фильма Лозницы, организацию и вовсе могут закрыть.

Следует напомнить, что премьера фильма "Донбасс" состоялась 9 мая на международном Каннском кинофестивале в рамках параллельной программы "Особый взгляд". Кинолента получила награду в номинации "лучшая режиссерская работа". Картина из 13 эпизодов, сюжет которой основан на любительских съемках украинских событий, выложенных на YouTube, воссоздает в игровом формате реальные истории, произошедшие на востоке Украины во время российской агрессии.

Напомним, что "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля. Драма "Донбасс" Сергея Лозницы было представлена в секции международного независимого кино.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Умер Иван Драч (video.rbc.ua)