"З технічних причин": у Росії не хочуть показувати "Донбас" Сергія Лозниці

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Повідомляється, що причиною скасування показу стала відсутність прокатного посвідчення

14 і 15 липня повинні були відбутися дебютні покази фільму Сергія Лозниці "Донбас" в Москві, в літньому кінотеатрі Garage Screen при центрі сучасного мистецтва "Гараж". Покази були скасовані "з технічних причин", повідомляє "РИА Новости" з посиланням на музей.

"Покази скасовано з технічних причин. Буде перенесення показів, дату повідомимо додатково", – йдеться в заяві музею.

Пізніше стало відомо, що показ фільму був скасований через застереження Міністерства культури Росії. Так, "Донбас" не вийшов на екрани московських кінотеатрів через загрозу санкцій. Якщо "Гараж" покаже фільм без прокатного посвідчення на показ в Росії фільму Лозниці, організацію і взагалі можуть закрити.

Слід нагадати, що прем'єра фільму "Донбас" відбулася 9 травня на міжнародному Каннському кінофестивалі у рамках паралельної програми "Особливий погляд". Кінострічка отримала нагороду в номінації "краща режисерська робота". Картина з 13 епізодів, сюжет якої заснований на аматорських зйомках українських подій, викладених на YouTube відтворює в ігровому форматі реальні історії, що відбулися на сході України під час російської агресії.

Нагадаємо, що "Донбасс" Сергія Лозниці потрапив у конкурсну програму Мюнхенського кінофестивалю. Драма "Донбас" Сергія Лозниці було представлена в секції міжнародного незалежного кіно.

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