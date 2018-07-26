В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера франшизы "Миссия Невыполнима: Фолаут"

STYLER Кино 26.07.2018 - 01:13
Премьера "Миссия Невыполнима: Фолаут" в "Оскаре" (фото: пресс-служба) Премьера "Миссия Невыполнима: Фолаут" в "Оскаре" (фото: пресс-служба)

Украинские звезды первыми смогли насладиться долгожданным фильмом

24 июля в премьерном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера легендарной франшизы "Миссия Невыполнима: Фолаут".

Первыми ленту сумели оценить Тарас Тополя, Полина Логунова, Дмитрий Ступка, Анатолий Анатолич, Лилия Пустовит, Ольга и Лев Шуровы, Руслан Багинский, Александр Вишневский, Анатолий Матешко, Соня Кей, Юрий Корявченков (Юзик), Иван Пилипец и другие украинские звезды.

В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;

Юрий Корявченков с семьей (фото: пресс-служба "Оскара")

В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;

Ольга и Лев Шуровы (фото: пресс-служба "Оскара")

Отметим, что на экранах сети кинотеатров "Оскар" франшиза "Миссия Невыполнима: Фолаут" стартует с 26 июля.

В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера франшизы &quot;Миссия Невыполнима: Фолаут&quot;
 

Украинские знаменитости на премьере фильма "Миссия Невыполнима: Фолаут" в "Оскаре" (фото: пресс-служба "Оскара")

Видео с YouTube/B&H Film Distribution Company

"Самые лучшие намерения очень часто возвращаются нам с самой худшей стороны. И никогда ничего не становится проще или легче - только вперед. Спецагенту Итану Ханту приходилось бороться с различными злыми гениями, каждый из которых мог с лёгкостью уничтожить полпланеты. Крайняя из его миссий закончилась провалом, что исправить сейчас очень сложно. Его новая команда, в которой есть и старые лица, должна делать всё максимально быстро, чтобы снова спасти мир. Годы идут, но Итан всё так же является лучшим в своём деле. Даже когда его хотят уничтожить, он будет бороться до последнего", - говорится в аннотации к фильму.

Напомним, фильм молодого украинского режиссера получил престижную кинопремию.

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Теги:  Оскар,  кино