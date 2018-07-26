У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра франшизи "Місія Нездійсненна: Фолаут"

Прем'єра "Місія Нездійсненна: Фолаут" в "Оскарі" (фото: прес-служба)

Українські зірки першими змогли насолодитися довгоочікуваним фільмом

24 липня у прем'єрному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра легендарної франшизи "Місія Нездійсненна: Фолаут".

Першими стрічку зуміли оцінити Тарас Тополя, Поліна Логунова, Дмитро Ступка, Анатолій Анатоліч, Лілія Пустовіт, Ольга і Лев Шурови, Руслан Багінський, Олександр Вишневський, Анатолій Матешко, Соня Кей, Юрій Корявченков (Юзик), Іван Пилипець та інші українські зірки.

Юрій Корявченков з сім'єю (фото: прес-служба "Оскара")

Ольга і Лев Шурови (фото: прес-служба "Оскара")

Зазначимо, що на екранах мережі кінотеатрів "Оскар" франшиза "Місія Нездійсненна: Фолаут" стартує з 26 липня.

Українські знаменитості на прем'єрі фільму "Місія Нездійсненна: Фолаут" в "Оскарі" (фото: прес-служба "Оскара")

Відео з YouTube/B&H Film Distribution Company

"Найкращі наміри дуже часто повертаються нам з найгіршого боку. І ніколи нічого не стає простіше чи легше - тільки вперед. Спецагенту Ітану Ханту доводилося боротися з різними злими геніями, кожен з яких міг з легкістю знищити півпланети. Крайня з його місій закінчилася провалом, що виправити зараз дуже складно. Його нова команда, в якій є і старі обличчя, повинна робити все максимально швидко, щоб врятувати світ. Роки йдуть, але Ітан все так само є кращим у своїй справі. Навіть коли його хочуть знищити, він буде боротися до останнього", - йдеться в анотації до фільму.

Нагадаємо, фільм молодого українського режисера отримав престижну кінопремію.