Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона "Танці з зірками"

STYLER Звёзды 17.08.2018 - 17:39
Татьяна Турликьян
Татьяна Турликьян
заместитель руководителя проекта Styler
Презентация нового сезона "Танці з зірками" состоялась в Киеве 16 августа (коллаж: STYLER) Презентация нового сезона "Танці з зірками" состоялась в Киеве 16 августа (коллаж: STYLER)

Новый сезон популярного проекта открыли шумной вечеринкой со звездными гостями

Уже 26 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон масштабного танцевального проекта "Танці з зірками". В этом году сразу 14 звездных участников — актеры, певцы, ведущие, спортсмены — выйдут на паркет, чтобы с помощью танго и ча-ча-ча выяснить, кто же достоин звания "лучшего" в рамках популярного украинского шоу.  

Официальная презентация нового сезона "Танці з зірками" прошла 16 августа в Киеве — под высокими сводами галерей Национального художественного музея Украины.

Слоган проекта в этом году мотивирует "танцевать, будто тебя никто не видит". И все же STYLER удалось посетить пре-пати шоу "Танці з зірками 2018", чтобы не только увидеть, но и услышать о подготовке долгожданной премьеры из первых уст.

"Танці з зірками 2018": все участники проекта

DJ NANA

Музыкальными новинками гостей развлекала DJ NANA (фото: пресс-служба телеканала) 

В первый день премьеры зрители увидят результаты многочасовых тренировок следующих 14-ти звездных участников проекта "Танці з зірками 2018":

  1. грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария
  2. телеведущея Маша Ефросинина
  3. профессиональный боксер Денис Беринчик
  4. фитнес-тренер Анита Луценко
  5. юмориста Игорь Ласточкин
  6. солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская
  7. актера Павел Вишняков
  8. украино-боливийская певица Мишель Андраде
  9. ресторатор Николай Тищенко
  10. певица Злата Огневич
  11. телеведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк
  12. ведущая Оксана Марченко
  13. певец Павел Зибров
  14. ведущий передачи "Снідонок з 1+1" Руслан Сеничкин

К сожалению, не все "начинающие танцоры" смогли посетить презентацию нового сезона. И все же большинство приглашенных гостей, несмотря на крепатуры и даже травмы, пришли рассказать о своих достижениях и ожиданиях от нового опыта.

Слава Каминская: "Пою я лучше, чем танцую"

Слава и Эдгар Каминские

Слава и Эдгар Каминские удачно подобрали образы (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Практически все звездные участники едва ли не в один голос признаются — подготовка к премьере и постоянные репетиции занимают теперь едва ли не все их свободное время.

"Фактически все время, которое я тратила на работу, детей, мужа, я посвящаю сейчас тренировкам", — вздыхает певица Слава Каминская.

Солистка группы "НеАнгелы" отмечает, что до этого особо не занималась танцами, и достаточно самокритично признается, что поет она лучше, чем танцует.

"Я еще в раннем детстве, лет в 5-6, занималась танцами. Но это было недолго, к сожалению. Так как танцевальный кружок находился далеко и у мамы не было возможности водить меня туда. Поэтому она отправила меня в музыкальную школу у дома… А как оцениваю свои силы сейчас?.. Скажем, пою я лучше, чем танцую", — улыбается Слава Каминская.

Слава Каминская с мужем

Муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар уверяет, что будет голосовать за жену буквально каждую минуту (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Кстати, вечеринку вместе со своей звездной супругой посетил также известный пластический хирург Эдгар Каминский. Мужчина в шутку отметил, что не будет ревновать Славу к ее партнеру по проекту. При этом просто "не будет смотреть эфиры".

"Я просто не буду смотреть эфиры. Вот и все. Но буду отправлять за нее смс-ки всегда, каждую минуту", — улыбается Эдгар Каминский.

Мишель Андраде готова тратить на тренировки все свободное время

Певица Мишель Андраде также сетует, что из-за участия в проекте ей пришлось пожертвовать временем на родных, на личную жизнь.

"В первую очередь это время на родных и близких. Также пришлось пожертвовать временем на личную жизнь, которой сейчас и так практически нет", — признается певица.

Мишель Андраде

Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)

При этом девушка настолько ответственно подходит к любой поставленной задаче, что готова тратить на репетиции едва ли не все свое время.

"После 4-х часов первой репетиции у меня оставалось еще много энергии, и хотела заниматься дальше. Но мне сказали, что нужно остановиться и передохнуть. И все же первые занятия показали, что я должна заниматься еще и еще. Быть может, я сильно сама к себе придираюсь. Ведь даже если мне говорят, мол, все хорошо, но я в себе этого не чувствую, то я буду продолжать работать дальше. Не могу назвать себя перфекционистом, но я хочу, чтобы в рамках нового проекта все было идеально. Мне кажется, что я моглабы заниматься весь день. Но понимаю, что это невозможно — тело не выдержит. И это уже будет непродуктивно", — рассказывает Мишель Андраде.

По словам Мишель, до проекта ей не доводилось заниматься профессиональными танцами — лишь хореографией в рамках музыкальных выступлений.

У девушки есть хорошая физическая подготовка. И все же после первой репетиции она почувствовала, что дальше будет не так и легко, как казалось.

"Знаете, на следующий день после первой репетиции было в принципе хорошо. Но была крепатура, так как во время танцев были задействованы разные мышцы. "Икры" на ногах очень болели. Но что поделаешь?!" — подытожила Андраде.

Павел Зибров

Павел Зибров пожаловался на травму колена (фото: РБК-Украина/ STYLER)

А вот еще один звездный участник шоу "Танці з зірками" Павел Зибров вообще вынужден тренироваться с травмированным коленом.

"Ровно год тому назад я сломал коленную чашечку. Она у меня до конца не заросла и беспокоит меня по сей день. Поэтому большие нагрузки мы с моей партнершей обходим. Мы нашли некоторые хитрости — очень красивые и эффектные. Также стараемся давать больше нагрузку на левую, а не на правую ногу", — рассказал Павел Зибров.  

По словам артиста, после первых 3-4 репетиций он хотел вообще все бросить и едва ли не отказаться от участия в проекте, так как физические нагрузки были крайне изнурительны.

"Я психовал и думал: зачем я ввязался в эту аферу? А вот где-то с 5-6 репетиции уже стали получаться некоторые движения. И мне моя тренер сказала: "Павел Николаевич, у вас движения сейчас лучше, чем у Димы Комарова", — улыбается Зибров.

К слову, ранее Павел Зибров рассказал боле подробно STYLER не только о том, как проходит его подготовка к проекту, но также об отношениях со своей танцевальной партнершей.

Николай Тищенко: "Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит"

На проблему с травмированным коленом своей партнерши пожаловался также ресторатор и телеведущий Николай Тищенко. Как выяснилось, по этой причине у  ведущего программы "Ревизор" не было еще ни одной репетиции! Однако Тищенок не унывает и в своих силах уверен.

Интересно, что до этого Николай не занимался танцами. Лишь в детстве увлекался популярным направлением брейк-данс.

"Так как у моей партнерши проблема с коленом, мы будем репетировать буквально перед началом премьеры. Но я не боюсь! Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит! Поэтому я уверен в своем успехе. Кроме того, я очень трудолюбивый человек. Сам себя сделал. Мой рекорд безостановочной работы — 18 часов во время съемок проекта "Мастер Шеф". А в "Ревизоре" иногда приходится работать 24 часа в сутки. Но усталости не чувствую: я просто "железный человек", — рассказывает Николай Тищенко.

Николай Тищенко с женой Аллой

Николай Тищенко с супругой Аллой Барановской (фото: пресс-служба телеканала)

Несмотря на то, что пока что у Николая нет репетиций, он понимает, что ему придется посвятить новому проекту немало времени. Здесь ресторатор вновь спокоен — жена его понимает и простит отсутствие совместных часов.

"Конечно, придется отказаться от свободного времени, которое я могу провести со своей семьей, я буду меньше уделять внимания своему ребенку. Жена немного обижается, потому что супружеский долг тоже никто не отменял. Но она понимает, что это моя работа в первую очередь, что я публичный человек", — объясняет Тищенко.

При этом телеведущий и бизнесмен уточнил: супруга его не будет ревновать к партнерше по шоу "Танці з зірками".

"Она у меня не ревнивая. Да и вообще, красивые женщины не ревнуют", — подытожил Николай Тищенко.

Луценко теряет килограммы и наверстывает упущенное, а Злата Огневич вспоминает давно выученные движения

Анита Луценко

Анита Луценко признается, что во время репетиций с ребенком сидит ее мама (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Также в шумной тусовке удалось пообщаться с еще двумя участницами нового танцевального сезона — популярным фитнес-тренером Анитой Луценко и певицей Златой Огневич.

Так, и без того стройная и практически идеальная Луценко признается, что после нескольких упорных репетиций она похудела еще больше.

"Я теперь занимаюсь каждый день по 2-3 часа. Уже даже худеть начала", — улыбается Луценко.

"А мои личные тренировки, не в рамках проекта, сейчас отошли на задний план, — признается фитнес-тренер. — Хотя я традиционно утром 15 минут занимаюсь йогой. А затем иду на танцы. Вечером в зал уже и не успеваю попасть. Но две мои гантели по 7 кг всегда ждут мен дома, стараюсь хотя бы пару раз с ними позаниматься", — говорит Луценко.

Анита Луценко на Танцях з зірками

Фитнес-тренер Анита Луценко в своих силах уверена (фото: РБК-Украина/ STYLER)

По словам Аниты, она занималась танцами лет 15 тому назад. Однако муж не разрешал посещать занятия в позднее время.

"Это был небольшой опыт. Хотя это даже была моя мечта — танцевать. Но мой любимый тогда сказал мне, что нечего по ночам танцевать. Нужно дома спать. И так мои танцы быстро закончились", — отмечает Луценко.

Певица Злата Огневич

Певица Злата Огневич (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Одна из немногих звездных участниц проекта "Танці з зірками", у которой есть внушительный танцевальный опыт за спиной, — певица Злата Огневич.

Украинская исполнительница подчеркивает, что танцы всегда присутствуют в ее жизни. Кроме того, она активно увлекается современными танцевальными направлениями.

"Я постоянно занимаюсь танцами. Это и классический балет, а также партерный тренаж, и Соушл-Дэнс — современные танцы. То есть у меня в принципе в этом плане нет никаких проблем. Первый мой танцевальный опыт начался еще в Крыму, в городе Судак, где я выросла. Но там были преимущественно крымско-татарские танцы. А вот этап и Соушл-Дэнс начался у меня уже в Киевею Это было где-то на первом курсе музыкального училища им. Глиэра", — рассказывает Злата Огневич.

Злата Огневич

Злата Огневич любит новые вызовы (фото: РБК-Украина/ STYLER)

И все же певица признается, что ей еще предстоит хорошенько выучить латиноамериканскую программу.

"На первой репетиции мы с моим тренером изучали латиноамериканские танцы, так как они считаются сложными. Для меня это действительно новая страничка. Потому что я больше люблю современные танцы и у меня уже тело под них под них подстроено. Румба, ча-ча-ча требуют больших усилий. Для меня это вызов", — говорит Огневич.

"Я знаю, что нужно много заниматься и работать. Когда мне говорят, мол, у кого-то что-то не получается, я отвечаю, что это всё — лень. При большом желании и мотивации можно более-менее научиться танцевать даже если ты "дерево", — улыбается Огневич.

Оксана Марченко: "Все вопросы через PR-службу"

Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
 

Оксана Марченко также посетила презентацию нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Яркую презентацию посетила скандальная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая также присоединиться к танцевальному вызову нового сезона популярного шоу.

Следует отметить, что появление Марченко на вечеринке было весьма неожиданным. Напомним, что ранее некоторые журналисты "1+1 медиа" выступили с открытым протестом против участия Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками". Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко тогда заявил: "В проекте принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений".

Скандальная Оксана Марченко

В связи с этим посреди красной дорожки у центрального входа Национального художественного музея Украины в Киеве, где проходила презентация проекта, собрались активисты с требованием "убрать куму Путина с эфира". Ранее STYLER освещал, как проходила небольшая акция.

В свете всех событий пообщаться лично с Оксаной Марченко, к сожалению, не удалось. Все вопросы просили адресовать PR телеведущей и канала "1+1".

Премьерный эфир проекта "Танці з зірками" откроют ведущий Юрий Горбунов и певица Тина Кароль

Во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками" стали также известны имена профессиональных танцоров, которые будут обучать и поддерживать своих "звездных учеников". Но как именно "звезды" и танцоры сойдутся в дуэтах — секрет. Об этом станет известно лишь в день премьеры — 26 августа.

Танцоры шоу Танці з зірками

Профессиональные участники нового сезона "Танці з зірками" (фото: пресс-служба телеканала)

Под аплодисменты собравшихся гостей свои небольшие номера-приветствия презентовали: Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Нана, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цибульская.

Что касается членов жюри, то состав остается неизменным. Судейские кресла займут танцор Влад Яма, певец и танцор Дмитрий Монатик, а также прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Екатерина Кухар.

"Любимчиков я выбирать не хочу, пока не увижу их на паркете. Хочу судить честно. И желаю зрителям получить удовольствия. Мне бы хотелоаь, чтобы в этом сезоне было еще больше неожиданноестей. Потому что я видел много в своей жизни танцев, поэтому хочется удивиться, хочется встрепенуться. Пока что я немогу считать никого сильными. Но вот сегодня по тем 30-секундым выступлениям, которые я видел, могу сказать, что сильными для меня были Максим Ежов и Яна Цибульска. Здесь и сейчас эти двое меня удивили. Как будет потом, не знаю", — рассказал Влад Яма.

Влад Яма с женой Лилианой

Влад Яма с женой Лилианой (фото: РБК-Украина/ STYLER)

А вот креативный продюсер проекта "Танці з зірками 2018" Владимир Завадюк раскрыл несколько интриг предстоящего сезона и премьерного выпуска:

"В новом сезоне проекта зрителей ждет еще больше танцев и тематические эфиры. В одном из выпусков пары будут танцевать под музыкальное исполнение украинских суперзвезд, другой эфир будет посвящен событиям, изменившим жизнь наших участников, также звезды будут перевоплощаться в знаменитых персонажей. В первом эфире соведущей Юрия Горбунова станет Тина Кароль".

боксер Денис Беринчик

Боксер Денис Беринчик также выйдет на паркет нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Злата Огневич и Павел Зибров

Злата Огневич и Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Танцор Игорь Кузьменко и боксер Денис Беринчик

Танцор Игорь Кузьменко и боксер Денис Беринчик (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Иракли Макацария

Иракли Макацария

Грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Илона Гвоздева

Танцовщица Илона Гвоздева (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Руслан Квинта

Украинский композитор Руслан Квинта (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Артем Гагарин

Ведущим вечера был Артем Гагарин (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Телеведущая Лилия Ребрик с супругом

Телеведущая Лилия Ребрик с супругом (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Мишель Андраде

Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона &quot;Танці з зірками&quot;
 

Экспрессивные танцоры проекта (фото: РБК-Украина/ STYLER)​​​​​​​

"Танці з зірками 2018": как прошла презентация нового сезона популярного проекта (видео: STYLER)

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