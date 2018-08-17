Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона "Танці з зірками"

Презентация нового сезона "Танці з зірками" состоялась в Киеве 16 августа (коллаж: STYLER)

Новый сезон популярного проекта открыли шумной вечеринкой со звездными гостями

Уже 26 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон масштабного танцевального проекта "Танці з зірками". В этом году сразу 14 звездных участников — актеры, певцы, ведущие, спортсмены — выйдут на паркет, чтобы с помощью танго и ча-ча-ча выяснить, кто же достоин звания "лучшего" в рамках популярного украинского шоу.

Официальная презентация нового сезона "Танці з зірками" прошла 16 августа в Киеве — под высокими сводами галерей Национального художественного музея Украины.

Слоган проекта в этом году мотивирует "танцевать, будто тебя никто не видит". И все же STYLER удалось посетить пре-пати шоу "Танці з зірками 2018", чтобы не только увидеть, но и услышать о подготовке долгожданной премьеры из первых уст.

"Танці з зірками 2018": все участники проекта

Музыкальными новинками гостей развлекала DJ NANA (фото: пресс-служба телеканала)

В первый день премьеры зрители увидят результаты многочасовых тренировок следующих 14-ти звездных участников проекта "Танці з зірками 2018":

грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария телеведущея Маша Ефросинина профессиональный боксер Денис Беринчик фитнес-тренер Анита Луценко юмориста Игорь Ласточкин солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская актера Павел Вишняков украино-боливийская певица Мишель Андраде ресторатор Николай Тищенко певица Злата Огневич телеведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк ведущая Оксана Марченко певец Павел Зибров ведущий передачи "Снідонок з 1+1" Руслан Сеничкин

К сожалению, не все "начинающие танцоры" смогли посетить презентацию нового сезона. И все же большинство приглашенных гостей, несмотря на крепатуры и даже травмы, пришли рассказать о своих достижениях и ожиданиях от нового опыта.

Слава Каминская: "Пою я лучше, чем танцую"

Слава и Эдгар Каминские удачно подобрали образы (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Практически все звездные участники едва ли не в один голос признаются — подготовка к премьере и постоянные репетиции занимают теперь едва ли не все их свободное время.

"Фактически все время, которое я тратила на работу, детей, мужа, я посвящаю сейчас тренировкам", — вздыхает певица Слава Каминская.

Солистка группы "НеАнгелы" отмечает, что до этого особо не занималась танцами, и достаточно самокритично признается, что поет она лучше, чем танцует.

"Я еще в раннем детстве, лет в 5-6, занималась танцами. Но это было недолго, к сожалению. Так как танцевальный кружок находился далеко и у мамы не было возможности водить меня туда. Поэтому она отправила меня в музыкальную школу у дома… А как оцениваю свои силы сейчас?.. Скажем, пою я лучше, чем танцую", — улыбается Слава Каминская.

Муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар уверяет, что будет голосовать за жену буквально каждую минуту (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Кстати, вечеринку вместе со своей звездной супругой посетил также известный пластический хирург Эдгар Каминский. Мужчина в шутку отметил, что не будет ревновать Славу к ее партнеру по проекту. При этом просто "не будет смотреть эфиры".

"Я просто не буду смотреть эфиры. Вот и все. Но буду отправлять за нее смс-ки всегда, каждую минуту", — улыбается Эдгар Каминский.

Мишель Андраде готова тратить на тренировки все свободное время

Певица Мишель Андраде также сетует, что из-за участия в проекте ей пришлось пожертвовать временем на родных, на личную жизнь.

"В первую очередь это время на родных и близких. Также пришлось пожертвовать временем на личную жизнь, которой сейчас и так практически нет", — признается певица.

Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)

При этом девушка настолько ответственно подходит к любой поставленной задаче, что готова тратить на репетиции едва ли не все свое время.

"После 4-х часов первой репетиции у меня оставалось еще много энергии, и хотела заниматься дальше. Но мне сказали, что нужно остановиться и передохнуть. И все же первые занятия показали, что я должна заниматься еще и еще. Быть может, я сильно сама к себе придираюсь. Ведь даже если мне говорят, мол, все хорошо, но я в себе этого не чувствую, то я буду продолжать работать дальше. Не могу назвать себя перфекционистом, но я хочу, чтобы в рамках нового проекта все было идеально. Мне кажется, что я моглабы заниматься весь день. Но понимаю, что это невозможно — тело не выдержит. И это уже будет непродуктивно", — рассказывает Мишель Андраде.

По словам Мишель, до проекта ей не доводилось заниматься профессиональными танцами — лишь хореографией в рамках музыкальных выступлений.

У девушки есть хорошая физическая подготовка. И все же после первой репетиции она почувствовала, что дальше будет не так и легко, как казалось.

"Знаете, на следующий день после первой репетиции было в принципе хорошо. Но была крепатура, так как во время танцев были задействованы разные мышцы. "Икры" на ногах очень болели. Но что поделаешь?!" — подытожила Андраде.

Павел Зибров пожаловался на травму колена (фото: РБК-Украина/ STYLER)

А вот еще один звездный участник шоу "Танці з зірками" Павел Зибров вообще вынужден тренироваться с травмированным коленом.

"Ровно год тому назад я сломал коленную чашечку. Она у меня до конца не заросла и беспокоит меня по сей день. Поэтому большие нагрузки мы с моей партнершей обходим. Мы нашли некоторые хитрости — очень красивые и эффектные. Также стараемся давать больше нагрузку на левую, а не на правую ногу", — рассказал Павел Зибров.

По словам артиста, после первых 3-4 репетиций он хотел вообще все бросить и едва ли не отказаться от участия в проекте, так как физические нагрузки были крайне изнурительны.

"Я психовал и думал: зачем я ввязался в эту аферу? А вот где-то с 5-6 репетиции уже стали получаться некоторые движения. И мне моя тренер сказала: "Павел Николаевич, у вас движения сейчас лучше, чем у Димы Комарова", — улыбается Зибров.

К слову, ранее Павел Зибров рассказал боле подробно STYLER не только о том, как проходит его подготовка к проекту, но также об отношениях со своей танцевальной партнершей.

Николай Тищенко: "Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит"

На проблему с травмированным коленом своей партнерши пожаловался также ресторатор и телеведущий Николай Тищенко. Как выяснилось, по этой причине у ведущего программы "Ревизор" не было еще ни одной репетиции! Однако Тищенок не унывает и в своих силах уверен.

Интересно, что до этого Николай не занимался танцами. Лишь в детстве увлекался популярным направлением брейк-данс.

"Так как у моей партнерши проблема с коленом, мы будем репетировать буквально перед началом премьеры. Но я не боюсь! Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит! Поэтому я уверен в своем успехе. Кроме того, я очень трудолюбивый человек. Сам себя сделал. Мой рекорд безостановочной работы — 18 часов во время съемок проекта "Мастер Шеф". А в "Ревизоре" иногда приходится работать 24 часа в сутки. Но усталости не чувствую: я просто "железный человек", — рассказывает Николай Тищенко.

Николай Тищенко с супругой Аллой Барановской (фото: пресс-служба телеканала)

Несмотря на то, что пока что у Николая нет репетиций, он понимает, что ему придется посвятить новому проекту немало времени. Здесь ресторатор вновь спокоен — жена его понимает и простит отсутствие совместных часов.

"Конечно, придется отказаться от свободного времени, которое я могу провести со своей семьей, я буду меньше уделять внимания своему ребенку. Жена немного обижается, потому что супружеский долг тоже никто не отменял. Но она понимает, что это моя работа в первую очередь, что я публичный человек", — объясняет Тищенко.

При этом телеведущий и бизнесмен уточнил: супруга его не будет ревновать к партнерше по шоу "Танці з зірками".

"Она у меня не ревнивая. Да и вообще, красивые женщины не ревнуют", — подытожил Николай Тищенко.

Луценко теряет килограммы и наверстывает упущенное, а Злата Огневич вспоминает давно выученные движения

Анита Луценко признается, что во время репетиций с ребенком сидит ее мама (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Также в шумной тусовке удалось пообщаться с еще двумя участницами нового танцевального сезона — популярным фитнес-тренером Анитой Луценко и певицей Златой Огневич.

Так, и без того стройная и практически идеальная Луценко признается, что после нескольких упорных репетиций она похудела еще больше.

"Я теперь занимаюсь каждый день по 2-3 часа. Уже даже худеть начала", — улыбается Луценко.

"А мои личные тренировки, не в рамках проекта, сейчас отошли на задний план, — признается фитнес-тренер. — Хотя я традиционно утром 15 минут занимаюсь йогой. А затем иду на танцы. Вечером в зал уже и не успеваю попасть. Но две мои гантели по 7 кг всегда ждут мен дома, стараюсь хотя бы пару раз с ними позаниматься", — говорит Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко в своих силах уверена (фото: РБК-Украина/ STYLER)

По словам Аниты, она занималась танцами лет 15 тому назад. Однако муж не разрешал посещать занятия в позднее время.

"Это был небольшой опыт. Хотя это даже была моя мечта — танцевать. Но мой любимый тогда сказал мне, что нечего по ночам танцевать. Нужно дома спать. И так мои танцы быстро закончились", — отмечает Луценко.

Певица Злата Огневич (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Одна из немногих звездных участниц проекта "Танці з зірками", у которой есть внушительный танцевальный опыт за спиной, — певица Злата Огневич.

Украинская исполнительница подчеркивает, что танцы всегда присутствуют в ее жизни. Кроме того, она активно увлекается современными танцевальными направлениями.

"Я постоянно занимаюсь танцами. Это и классический балет, а также партерный тренаж, и Соушл-Дэнс — современные танцы. То есть у меня в принципе в этом плане нет никаких проблем. Первый мой танцевальный опыт начался еще в Крыму, в городе Судак, где я выросла. Но там были преимущественно крымско-татарские танцы. А вот этап и Соушл-Дэнс начался у меня уже в Киевею Это было где-то на первом курсе музыкального училища им. Глиэра", — рассказывает Злата Огневич.

Злата Огневич любит новые вызовы (фото: РБК-Украина/ STYLER)

И все же певица признается, что ей еще предстоит хорошенько выучить латиноамериканскую программу.

"На первой репетиции мы с моим тренером изучали латиноамериканские танцы, так как они считаются сложными. Для меня это действительно новая страничка. Потому что я больше люблю современные танцы и у меня уже тело под них под них подстроено. Румба, ча-ча-ча требуют больших усилий. Для меня это вызов", — говорит Огневич.

"Я знаю, что нужно много заниматься и работать. Когда мне говорят, мол, у кого-то что-то не получается, я отвечаю, что это всё — лень. При большом желании и мотивации можно более-менее научиться танцевать даже если ты "дерево", — улыбается Огневич.

Оксана Марченко: "Все вопросы через PR-службу"

Оксана Марченко также посетила презентацию нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Яркую презентацию посетила скандальная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая также присоединиться к танцевальному вызову нового сезона популярного шоу.

Следует отметить, что появление Марченко на вечеринке было весьма неожиданным. Напомним, что ранее некоторые журналисты "1+1 медиа" выступили с открытым протестом против участия Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками". Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко тогда заявил: "В проекте принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений".

В связи с этим посреди красной дорожки у центрального входа Национального художественного музея Украины в Киеве, где проходила презентация проекта, собрались активисты с требованием "убрать куму Путина с эфира". Ранее STYLER освещал, как проходила небольшая акция.

В свете всех событий пообщаться лично с Оксаной Марченко, к сожалению, не удалось. Все вопросы просили адресовать PR телеведущей и канала "1+1".

Премьерный эфир проекта "Танці з зірками" откроют ведущий Юрий Горбунов и певица Тина Кароль

Во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками" стали также известны имена профессиональных танцоров, которые будут обучать и поддерживать своих "звездных учеников". Но как именно "звезды" и танцоры сойдутся в дуэтах — секрет. Об этом станет известно лишь в день премьеры — 26 августа.

Профессиональные участники нового сезона "Танці з зірками" (фото: пресс-служба телеканала)

Под аплодисменты собравшихся гостей свои небольшие номера-приветствия презентовали: Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Нана, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цибульская.

Что касается членов жюри, то состав остается неизменным. Судейские кресла займут танцор Влад Яма, певец и танцор Дмитрий Монатик, а также прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Екатерина Кухар.

"Любимчиков я выбирать не хочу, пока не увижу их на паркете. Хочу судить честно. И желаю зрителям получить удовольствия. Мне бы хотелоаь, чтобы в этом сезоне было еще больше неожиданноестей. Потому что я видел много в своей жизни танцев, поэтому хочется удивиться, хочется встрепенуться. Пока что я немогу считать никого сильными. Но вот сегодня по тем 30-секундым выступлениям, которые я видел, могу сказать, что сильными для меня были Максим Ежов и Яна Цибульска. Здесь и сейчас эти двое меня удивили. Как будет потом, не знаю", — рассказал Влад Яма.

Влад Яма с женой Лилианой (фото: РБК-Украина/ STYLER)

А вот креативный продюсер проекта "Танці з зірками 2018" Владимир Завадюк раскрыл несколько интриг предстоящего сезона и премьерного выпуска:

"В новом сезоне проекта зрителей ждет еще больше танцев и тематические эфиры. В одном из выпусков пары будут танцевать под музыкальное исполнение украинских суперзвезд, другой эфир будет посвящен событиям, изменившим жизнь наших участников, также звезды будут перевоплощаться в знаменитых персонажей. В первом эфире соведущей Юрия Горбунова станет Тина Кароль".

Боксер Денис Беринчик также выйдет на паркет нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Злата Огневич и Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Танцор Игорь Кузьменко и боксер Денис Беринчик (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Танцовщица Илона Гвоздева (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Украинский композитор Руслан Квинта (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Ведущим вечера был Артем Гагарин (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Телеведущая Лилия Ребрик с супругом (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Экспрессивные танцоры проекта (фото: РБК-Украина/ STYLER)​​​​​​​

"Танці з зірками 2018": как прошла презентация нового сезона популярного проекта (видео: STYLER)