Скандальная Марченко и травмированный Зибров: как в Киеве презентовали новый сезона "Танці з зірками"

Новый сезон популярного проекта открыли шумной вечеринкой со звездными гостями
Уже 26 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон масштабного танцевального проекта "Танці з зірками". В этом году сразу 14 звездных участников — актеры, певцы, ведущие, спортсмены — выйдут на паркет, чтобы с помощью танго и ча-ча-ча выяснить, кто же достоин звания "лучшего" в рамках популярного украинского шоу.
Официальная презентация нового сезона "Танці з зірками" прошла 16 августа в Киеве — под высокими сводами галерей Национального художественного музея Украины.
Слоган проекта в этом году мотивирует "танцевать, будто тебя никто не видит". И все же STYLER удалось посетить пре-пати шоу "Танці з зірками 2018", чтобы не только увидеть, но и услышать о подготовке долгожданной премьеры из первых уст.
"Танці з зірками 2018": все участники проекта
Музыкальными новинками гостей развлекала DJ NANA (фото: пресс-служба телеканала)
В первый день премьеры зрители увидят результаты многочасовых тренировок следующих 14-ти звездных участников проекта "Танці з зірками 2018":
К сожалению, не все "начинающие танцоры" смогли посетить презентацию нового сезона. И все же большинство приглашенных гостей, несмотря на крепатуры и даже травмы, пришли рассказать о своих достижениях и ожиданиях от нового опыта.
Слава Каминская: "Пою я лучше, чем танцую"
Слава и Эдгар Каминские удачно подобрали образы (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Практически все звездные участники едва ли не в один голос признаются — подготовка к премьере и постоянные репетиции занимают теперь едва ли не все их свободное время.
"Фактически все время, которое я тратила на работу, детей, мужа, я посвящаю сейчас тренировкам", — вздыхает певица Слава Каминская.
Солистка группы "НеАнгелы" отмечает, что до этого особо не занималась танцами, и достаточно самокритично признается, что поет она лучше, чем танцует.
"Я еще в раннем детстве, лет в 5-6, занималась танцами. Но это было недолго, к сожалению. Так как танцевальный кружок находился далеко и у мамы не было возможности водить меня туда. Поэтому она отправила меня в музыкальную школу у дома… А как оцениваю свои силы сейчас?.. Скажем, пою я лучше, чем танцую", — улыбается Слава Каминская.
Муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар уверяет, что будет голосовать за жену буквально каждую минуту (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Кстати, вечеринку вместе со своей звездной супругой посетил также известный пластический хирург Эдгар Каминский. Мужчина в шутку отметил, что не будет ревновать Славу к ее партнеру по проекту. При этом просто "не будет смотреть эфиры".
"Я просто не буду смотреть эфиры. Вот и все. Но буду отправлять за нее смс-ки всегда, каждую минуту", — улыбается Эдгар Каминский.
Мишель Андраде готова тратить на тренировки все свободное время
Певица Мишель Андраде также сетует, что из-за участия в проекте ей пришлось пожертвовать временем на родных, на личную жизнь.
"В первую очередь это время на родных и близких. Также пришлось пожертвовать временем на личную жизнь, которой сейчас и так практически нет", — признается певица.
Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)
При этом девушка настолько ответственно подходит к любой поставленной задаче, что готова тратить на репетиции едва ли не все свое время.
"После 4-х часов первой репетиции у меня оставалось еще много энергии, и хотела заниматься дальше. Но мне сказали, что нужно остановиться и передохнуть. И все же первые занятия показали, что я должна заниматься еще и еще. Быть может, я сильно сама к себе придираюсь. Ведь даже если мне говорят, мол, все хорошо, но я в себе этого не чувствую, то я буду продолжать работать дальше. Не могу назвать себя перфекционистом, но я хочу, чтобы в рамках нового проекта все было идеально. Мне кажется, что я моглабы заниматься весь день. Но понимаю, что это невозможно — тело не выдержит. И это уже будет непродуктивно", — рассказывает Мишель Андраде.
По словам Мишель, до проекта ей не доводилось заниматься профессиональными танцами — лишь хореографией в рамках музыкальных выступлений.
У девушки есть хорошая физическая подготовка. И все же после первой репетиции она почувствовала, что дальше будет не так и легко, как казалось.
"Знаете, на следующий день после первой репетиции было в принципе хорошо. Но была крепатура, так как во время танцев были задействованы разные мышцы. "Икры" на ногах очень болели. Но что поделаешь?!" — подытожила Андраде.
Павел Зибров пожаловался на травму колена (фото: РБК-Украина/ STYLER)
А вот еще один звездный участник шоу "Танці з зірками" Павел Зибров вообще вынужден тренироваться с травмированным коленом.
"Ровно год тому назад я сломал коленную чашечку. Она у меня до конца не заросла и беспокоит меня по сей день. Поэтому большие нагрузки мы с моей партнершей обходим. Мы нашли некоторые хитрости — очень красивые и эффектные. Также стараемся давать больше нагрузку на левую, а не на правую ногу", — рассказал Павел Зибров.
По словам артиста, после первых 3-4 репетиций он хотел вообще все бросить и едва ли не отказаться от участия в проекте, так как физические нагрузки были крайне изнурительны.
"Я психовал и думал: зачем я ввязался в эту аферу? А вот где-то с 5-6 репетиции уже стали получаться некоторые движения. И мне моя тренер сказала: "Павел Николаевич, у вас движения сейчас лучше, чем у Димы Комарова", — улыбается Зибров.
К слову, ранее Павел Зибров рассказал боле подробно STYLER не только о том, как проходит его подготовка к проекту, но также об отношениях со своей танцевальной партнершей.
Николай Тищенко: "Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит"
На проблему с травмированным коленом своей партнерши пожаловался также ресторатор и телеведущий Николай Тищенко. Как выяснилось, по этой причине у ведущего программы "Ревизор" не было еще ни одной репетиции! Однако Тищенок не унывает и в своих силах уверен.
Интересно, что до этого Николай не занимался танцами. Лишь в детстве увлекался популярным направлением брейк-данс.
"Так как у моей партнерши проблема с коленом, мы будем репетировать буквально перед началом премьеры. Но я не боюсь! Я профессиональный самоучка. Меня Бог любит! Поэтому я уверен в своем успехе. Кроме того, я очень трудолюбивый человек. Сам себя сделал. Мой рекорд безостановочной работы — 18 часов во время съемок проекта "Мастер Шеф". А в "Ревизоре" иногда приходится работать 24 часа в сутки. Но усталости не чувствую: я просто "железный человек", — рассказывает Николай Тищенко.
Николай Тищенко с супругой Аллой Барановской (фото: пресс-служба телеканала)
Несмотря на то, что пока что у Николая нет репетиций, он понимает, что ему придется посвятить новому проекту немало времени. Здесь ресторатор вновь спокоен — жена его понимает и простит отсутствие совместных часов.
"Конечно, придется отказаться от свободного времени, которое я могу провести со своей семьей, я буду меньше уделять внимания своему ребенку. Жена немного обижается, потому что супружеский долг тоже никто не отменял. Но она понимает, что это моя работа в первую очередь, что я публичный человек", — объясняет Тищенко.
При этом телеведущий и бизнесмен уточнил: супруга его не будет ревновать к партнерше по шоу "Танці з зірками".
"Она у меня не ревнивая. Да и вообще, красивые женщины не ревнуют", — подытожил Николай Тищенко.
Луценко теряет килограммы и наверстывает упущенное, а Злата Огневич вспоминает давно выученные движения
Анита Луценко признается, что во время репетиций с ребенком сидит ее мама (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Также в шумной тусовке удалось пообщаться с еще двумя участницами нового танцевального сезона — популярным фитнес-тренером Анитой Луценко и певицей Златой Огневич.
Так, и без того стройная и практически идеальная Луценко признается, что после нескольких упорных репетиций она похудела еще больше.
"Я теперь занимаюсь каждый день по 2-3 часа. Уже даже худеть начала", — улыбается Луценко.
"А мои личные тренировки, не в рамках проекта, сейчас отошли на задний план, — признается фитнес-тренер. — Хотя я традиционно утром 15 минут занимаюсь йогой. А затем иду на танцы. Вечером в зал уже и не успеваю попасть. Но две мои гантели по 7 кг всегда ждут мен дома, стараюсь хотя бы пару раз с ними позаниматься", — говорит Луценко.
Фитнес-тренер Анита Луценко в своих силах уверена (фото: РБК-Украина/ STYLER)
По словам Аниты, она занималась танцами лет 15 тому назад. Однако муж не разрешал посещать занятия в позднее время.
"Это был небольшой опыт. Хотя это даже была моя мечта — танцевать. Но мой любимый тогда сказал мне, что нечего по ночам танцевать. Нужно дома спать. И так мои танцы быстро закончились", — отмечает Луценко.
Певица Злата Огневич (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Одна из немногих звездных участниц проекта "Танці з зірками", у которой есть внушительный танцевальный опыт за спиной, — певица Злата Огневич.
Украинская исполнительница подчеркивает, что танцы всегда присутствуют в ее жизни. Кроме того, она активно увлекается современными танцевальными направлениями.
"Я постоянно занимаюсь танцами. Это и классический балет, а также партерный тренаж, и Соушл-Дэнс — современные танцы. То есть у меня в принципе в этом плане нет никаких проблем. Первый мой танцевальный опыт начался еще в Крыму, в городе Судак, где я выросла. Но там были преимущественно крымско-татарские танцы. А вот этап и Соушл-Дэнс начался у меня уже в Киевею Это было где-то на первом курсе музыкального училища им. Глиэра", — рассказывает Злата Огневич.
Злата Огневич любит новые вызовы (фото: РБК-Украина/ STYLER)
И все же певица признается, что ей еще предстоит хорошенько выучить латиноамериканскую программу.
"На первой репетиции мы с моим тренером изучали латиноамериканские танцы, так как они считаются сложными. Для меня это действительно новая страничка. Потому что я больше люблю современные танцы и у меня уже тело под них под них подстроено. Румба, ча-ча-ча требуют больших усилий. Для меня это вызов", — говорит Огневич.
"Я знаю, что нужно много заниматься и работать. Когда мне говорят, мол, у кого-то что-то не получается, я отвечаю, что это всё — лень. При большом желании и мотивации можно более-менее научиться танцевать даже если ты "дерево", — улыбается Огневич.
Оксана Марченко: "Все вопросы через PR-службу"
Оксана Марченко также посетила презентацию нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Яркую презентацию посетила скандальная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая также присоединиться к танцевальному вызову нового сезона популярного шоу.
Следует отметить, что появление Марченко на вечеринке было весьма неожиданным. Напомним, что ранее некоторые журналисты "1+1 медиа" выступили с открытым протестом против участия Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками". Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко тогда заявил: "В проекте принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений".
В связи с этим посреди красной дорожки у центрального входа Национального художественного музея Украины в Киеве, где проходила презентация проекта, собрались активисты с требованием "убрать куму Путина с эфира". Ранее STYLER освещал, как проходила небольшая акция.
В свете всех событий пообщаться лично с Оксаной Марченко, к сожалению, не удалось. Все вопросы просили адресовать PR телеведущей и канала "1+1".
Премьерный эфир проекта "Танці з зірками" откроют ведущий Юрий Горбунов и певица Тина Кароль
Во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками" стали также известны имена профессиональных танцоров, которые будут обучать и поддерживать своих "звездных учеников". Но как именно "звезды" и танцоры сойдутся в дуэтах — секрет. Об этом станет известно лишь в день премьеры — 26 августа.
Профессиональные участники нового сезона "Танці з зірками" (фото: пресс-служба телеканала)
Под аплодисменты собравшихся гостей свои небольшие номера-приветствия презентовали: Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Нана, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цибульская.
Что касается членов жюри, то состав остается неизменным. Судейские кресла займут танцор Влад Яма, певец и танцор Дмитрий Монатик, а также прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Екатерина Кухар.
"Любимчиков я выбирать не хочу, пока не увижу их на паркете. Хочу судить честно. И желаю зрителям получить удовольствия. Мне бы хотелоаь, чтобы в этом сезоне было еще больше неожиданноестей. Потому что я видел много в своей жизни танцев, поэтому хочется удивиться, хочется встрепенуться. Пока что я немогу считать никого сильными. Но вот сегодня по тем 30-секундым выступлениям, которые я видел, могу сказать, что сильными для меня были Максим Ежов и Яна Цибульска. Здесь и сейчас эти двое меня удивили. Как будет потом, не знаю", — рассказал Влад Яма.
Влад Яма с женой Лилианой (фото: РБК-Украина/ STYLER)
А вот креативный продюсер проекта "Танці з зірками 2018" Владимир Завадюк раскрыл несколько интриг предстоящего сезона и премьерного выпуска:
"В новом сезоне проекта зрителей ждет еще больше танцев и тематические эфиры. В одном из выпусков пары будут танцевать под музыкальное исполнение украинских суперзвезд, другой эфир будет посвящен событиям, изменившим жизнь наших участников, также звезды будут перевоплощаться в знаменитых персонажей. В первом эфире соведущей Юрия Горбунова станет Тина Кароль".
Боксер Денис Беринчик также выйдет на паркет нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Злата Огневич и Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Танцор Игорь Кузьменко и боксер Денис Беринчик (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Танцовщица Илона Гвоздева (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Украинский композитор Руслан Квинта (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Ведущим вечера был Артем Гагарин (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Телеведущая Лилия Ребрик с супругом (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Певица Мишель Андраде (фото: РБК-Украина/ STYLER)
Экспрессивные танцоры проекта (фото: РБК-Украина/ STYLER)
"Танці з зірками 2018": как прошла презентация нового сезона популярного проекта (видео: STYLER)