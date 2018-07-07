Цветущая и счастливая: Меган Маркл впервые после свадьбы показалась на публике в ярком образе

Жена принца Гарри давно не радовала поклонников интересными образами

После того как Меган Маркл вышла замуж, поклонники давно не видели ее в интересных аутфитах. Недавно она впервые после свадьбы была замечена в ярком желтом платье. Фото с примечательным образом герцогини Сассекской были опубликованы в Instagram Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл предстала в элегантном желтом платье ниже колена от Brandon Maxwell на мероприятии, которое устроили в особняке XVIII века Мальборо-хаус. Герцогиня сопровождала мужа, принца Гарри.

Фото: новый образ Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal/)

Жена принца Гарри до свадьбы была известной американской актрисой. В "прошлой жизни" ей неоднократно удавалось удивлять публику и модных критиков яркими и необычными луками, однако после свадьбы все изменилось.

Фото: Меган Маркл с мужем на мероприятии (instagram.com/commonwealth_sec)

Все образы, которые демонстрировала Меган, были достаточно сдержанными и не вызывали прежнего восхищения публики. Она трижды появлялась на различных мероприятиях в платьях-миди пудровых оттенков и один раз появилась на публике легком платье-халате светлого цвета. Однако поклонники это не оценили и сочли достаточно скучным.

Фото: Меган Маркл с мужем на мероприятии (instagram.com/commonwealth_sec)

Похоже, что Маркл решила вернуть себе былую славу иконы стиля. К счастью, герцогиня не стала экспериментировать с аутфитом и шокировать поклонников чем-то экстраординарным. Она предстала перед публикой в классическом платье-футляре длины миди насыщенного желтого цвета, кроме того, образ удачно дополнили классическая прическа и аккуратные золотые серьги.

Платье подчеркнуло плоский живот и стройную фигуру брюнетки. Кстати, это развеяло ранее появившуюся информацию в СМИ о беременности жены принца Гарри.

Напомним, ранее распространились слухи о беременности Меган Маркл.

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