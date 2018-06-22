Мальчик и девочка: появились слухи о беременности Меган Маркл

В сети бурно обсуждают слухи о том, что у новоиспеченной герцогини Сассекской будет двойня

В зарубежных СМИ быстро распространилась информация о предполагаемой беременности супруги британского принца Гарри Меган Маркл.

По слухам, герцогиня беременна двойней. Интересно то, что на таком предполагаемом маленьком сроке уже известно, что у Меган будет мальчик и девочка.

"Гарри и Меган провели счастливо медовый месяц. Они не ожидали, что это произойдет так скоро, еще больше радости добавило известие о том, что у них будет двое детей – мальчик и девочка", - сообщил источник в СМИ.

Также говорят, что девушка постоянно консультируется с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон по поводу вопросов беременности.

Недавно молодожены вернулись из медового месяца, который прошел в уединенном отеле в Канаде.

Напомним, эпатажная певица Оля Полякова поразила поклонников откровенным снимком.

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