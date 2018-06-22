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Хлопчик і дівчинка: з'явилися чутки про вагітність Меган Маркл

STYLERLIFE        22.06.2018 - 07:29
Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)
Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

У мережі бурхливо обговорюють чутки про те, що у новоспеченої герцогині Сассекської буде двійня

В зарубіжних ЗМІ швидко поширилася інформація про передбачувану вагітность дружини британського принца Гаррі Меган Маркл.

За чутками, герцогиня вагітна двійнею. Цікаво те, що на такому передбачуваному маленькому терміні вже відомо, що у Меган буде хлопчик і дівчинка.

"Гаррі і Меган провели щасливо медовий місяць. Вони не очікували, що це станеться так скоро, ще більше радості додала звістка про те, що у них буде двоє дітей – хлопчик і дівчинка", - повідомило джерело в ЗМІ.

Також кажуть, що дівчина постійно консультується з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон з приводу питань вагітності.

Нещодавно молодята повернулися з медового місяця, який пройшов у затишному готелі у Канаді.

Нагадаємо, епатажна співачка Оля Полякова вразила шанувальників відвертим знімком.

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Теги: вагітність, Кейт Миддлтон, принц Гарри, Меган Маркл
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