Хлопчик і дівчинка: з'явилися чутки про вагітність Меган Маркл

У мережі бурхливо обговорюють чутки про те, що у новоспеченої герцогині Сассекської буде двійня

В зарубіжних ЗМІ швидко поширилася інформація про передбачувану вагітность дружини британського принца Гаррі Меган Маркл.

За чутками, герцогиня вагітна двійнею. Цікаво те, що на такому передбачуваному маленькому терміні вже відомо, що у Меган буде хлопчик і дівчинка.

"Гаррі і Меган провели щасливо медовий місяць. Вони не очікували, що це станеться так скоро, ще більше радості додала звістка про те, що у них буде двоє дітей – хлопчик і дівчинка", - повідомило джерело в ЗМІ.

Також кажуть, що дівчина постійно консультується з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон з приводу питань вагітності.

Нещодавно молодята повернулися з медового місяця, який пройшов у затишному готелі у Канаді.

Нагадаємо, епатажна співачка Оля Полякова вразила шанувальників відвертим знімком.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Хвилюючі подробиці весілля принца