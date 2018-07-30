Умер известный российский актер

Фото: (pixabay.com/Pexels)

На 57-м году жизни скончался известный актер

Сегодня, 30 июля, ушел из жизни известный российский актер Сергей Шеховцов. Ему было 57 лет. Об этом сообщили на странице московского театра "Современник" в Facebook.

"У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова", - написано в публикации.

Актер умер от остановки сердца.

"Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой", - добавляют в сообщении.

Фото: Сергей Шеховцов (facebook.com/TheatreSovremennik)

В театре отметили, что свой карьерный путь Сергей начал из "Современника" еще в юном возрасте – после окончания Школы-студии МХАТ. Потом он долгие годы продолжал сотрудничество с театром.

"Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две его последние роли в спектаклях "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим"… Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека. Трудно представить, каково сейчас Маше, Алексею и Егору - его жене и сыновьям. Знайте, мы рядом, мы с вами. Светлая память Сергею Алексеевичу, Сереже, Сереженьке. О дате и времени прощания мы сообщим позднее", - добавили в публикации.

Актер родился 5 сентября 1961 года в Краснодарском крае. С 1986 по 1989 годы служил в театре "Современник-2" под руководством Михаила Ефремова, затем перешел в Московский Художественный театр им. Чехова, где пробыл 9 лет. В 2000 году вступил в тетральную группу "Фабрика театральных событий" под руководством Михаила Горевого. Также снимался в телевизионных фильмах и сериалах, таких как: "Выкрутасы", "Поцелуй бабочки", "Шпион", "Жених по объявлению".

Напомним, в субботу, 28 июля, умер народный художник Украины Павел Волик, которого называли современным Куинджи.

Еще мы писали о том, что умер известный журналист, лауреат премии ТЭФИ Яков Лондон в г. Новосибирск, Россия, в возрасте 54 лет.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Герои, погибшие в июне 2018