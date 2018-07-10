Влад Яма показал, как выглядел в детстве (фото)

Влад Яма (фото: Facebook/Влад Яма)

Во вторник, 10 июля, знаменитому Владу Яме исполнилось 36 лет

Популярный украинский танцор и судья многочисленных танцевальных телепроектов Влад Яма, который 10 июля празднует день рождения, показал свое раритетное фото.

Звездный именинник побывал в студии "Сніданку з 1+1", где и показал, как выглядел в детстве.

Влад Яма в детстве (фото: tsn.ua)

Влад Яма в детстве (фото: tsn.ua)

36-летний хореограф рассказал, что первыми его поздравили супруга Лилиана, сын и несколько друзей.

"Мы еще не ложились в полночь. Мы вышли на двор, и я увидел маленький тандыр во дворе. Хотелось сразу что-то пожарить, но ночью как-то не пошло", - отметил Влад.

В свой день рождения Яма признался, что мечтает о еще одном ребенке, однако с женой они этого пока не обсуждали.

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Ранее Яма показал свое раритетное фото в шестнадцать лет. На фото Влада не узнать. У него густые светлые волосы и рыжие брови.

Видео: РБК-Украина