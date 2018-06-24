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"Вот тебе, Вова, кубики": сеть покорила пародия на новое увлечение Зеленского (видео)

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 12:00
Фото: Владимир Зеленский ( РБК-Украина)
Фото: Владимир Зеленский ( РБК-Украина)

Пользователи сети считают, что Степан Казанин похож на краба

Не так давно Владимир Зеленский систематически стал публиковать фотографии и видео с тренировок в зале. На тягу к спорту отреагировали другие участники команды "95 квартал". В новом видео Степан Казанин спародировал капитана команды Владимира Зеленского, надев кожаный нагрудник с рельефным прессом. Видеозапись опубликована в социальной сети Instagram сообществом "95 квартал".

Видео: (instagram.com/kvartal95official)

"Ответка Зеленскому на #зекубики. Всем спорт!" — говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kvartal95official

В комментариях преимущественное большинство пользователей нашли сходство Казанина в нагруднике с жителями морских пляжей — крабами.

"Ты с этими штучками, похожи на крабика. А так ниче...)))", "Это что!? Костюм краба?", "ЖеКубики))", "Больше похоже на расплющего крабика", "Степан - красавчик!!!", "Стальные?))", "Круто", "Кубы" "Кубики к пиву!!!:)", — написали пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/kvartal95official

Напомним, что недавно Владимир Зеленский поделился в сети забавным фото с отдыха на море. Артист опубликовал в Instagram кадр, сделанный еще в 2015-м году, на котором он запечатлен с друзьями-коллегами.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: соцсети, Владимир Зеленский, квартал 95
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