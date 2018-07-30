"Все вокруг шифруются": как Олег Винник будет праздновать юбилей

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Кумир многих украинок Олег Винник рассказал, как будет праздновать 45-й день рождения

Секс-символ украинской эстрады Олег Винник, который признался в любви Украине в новой песне, 31 июля отметит юбилей - певцу исполнится 45 лет. О том, как идет подготовка к празднику, сам артист рассказал в комментарии Styler.

По словам Винника, он никогда не готовится к своему дню рождения и не празднует его как-то помпезно.

"Стараюсь отдохнуть скромно, но качественно", - говорит певец.

Видео: РБК-Украина

"Слава Богу, у меня есть друзья и родные, которые ценят этот день и дают мне понять, что он важен. Иногда до слез приятно, когда понимаешь, что о тебе кто-то думает", - добавил Винник.

Олег чувствует, что в этом году его ждет какой-то сюрприз.

"Конечно, никто в этом не признается, все вокруг шифруются. Но, подозреваю, что это связано с моим днем рождения. Видимо, что-то намечается", - добавил он.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Кстати, совсем недавно Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту.

"Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот - наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что не страдаю по этому поводу. У меня все классно!" - заявил кумир украинских женщин.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Напомним, что Олег Винник родился 31 июля 1973 в селе Вербовка Черкасской области. В детстве будущая звезда мечтал о мотоцикле, но родители ему подарили гитару. В этом году Винник получил премию "Viva! Самые красивые" в номинации "Самый красивый мужчина года".

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