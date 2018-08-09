"Всегда был откровенным и прямолинейным": умер украинский призер Олимпийских игр

Иллюстративное фото (УНИАН)

Борцовский мир потерял бронзового призера Олимпиады в Мельбурне

8 августа умер Михаил Шахов - один из старейших украинских борцов вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, Заслуженный тренер Украины. Об этом сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Отмечается, что украинский призер Олимпиады покинул этот свет на 87-м году жизни.

Михаил Шахов (фото: ua-football.com/Іван Вербицький)

"Михаил Афанасиевич был незаурядным борцом, кроме достижений на международной арене, он 15 раз становился чемпионом УСРСР, а за пределами борцовского ковра он становился чемпионом СССР по самбо. И завершив профессиональную карьеру он не ушел с ковра, наоборот стал проводить в зале еще больше времени, чтобы подготовить достойную смену", - говорится в сообщении.

Михаил Шахов (справа) (фото: wikipedia.org)

Михаил Шахов стоял у истоков создания борцовской визитки Украины - Киевского Международного турнира. При этом на турнире он был не только почетным гостем. Он был в первую очередь тренером и выполнял роль секунданта для своих учеников.

"К Михаилу Шахову шли за советом не только борцы, но и тренеры. Он всегда был откровенным и прямолинейным, и всегда с радостью делился своим опытом и знаниями. Его дружеского плеча и учительской поддержки будет не хватать всем нам", - добавили в Ассоциации.

Борцовское сообщество глубоко скорбит по поводу утраты выдающегося спортсмена, надежного наставника и искреннего друга.

Styler выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Афанасиевича Шахова.

Напомним, что 7 августа в Харькове умер талантливый журналист.

Ранее Styler писал, что скончался известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский.

Видео: РБК-Украина